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Тюменка отравилась парами химиката из-за наркопритона в соседней квартире

Тюменка отравилась парами химиката из-за наркопритона в соседней квартире

3 февраля 2024, 07:44
Фото: 1MI
Жительница тюменского дома по улице Холодильной, 122, отравилась запахом химикатов. Как выяснилось, соседи устроили у себя в квартире нарколабораторию и варили наркотическое вещество.
«Варили с 12 часов ночи до пяти утра. Мало того, что я кота откачивала, себя откачивала, так еще мне сказали, что если бы я спала, то просто бы угорела и не проснулась. Головокружение сильное. Все пропахло ацетоном. Я звонила в скорую, но мне ответили: завтра сходите в больницу. Спасибо. Соседей много, все молчат — боятся. Шприцы везде валяются, вонища стоит со всех сторон», — возмутилась женщина.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что указанный адрес проверили сотрудники полиции. После получения результатов освидетельствования граждан, находящихся в указанной квартире, будет принято решение, пишет 72.RU

Ранее «Наш Город» писал, что житель Ялуторовска оборудовал комнату в своей квартире под теплицу для выращивания конопли. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконных производстве и сбыте наркотических веществ в крупном размере. Санкции предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет.

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