Тюменка отравилась парами химиката из-за наркопритона в соседней квартире

Ранее «Наш Город» писал, что житель Ялуторовска оборудовал комнату в своей квартире под теплицу для выращивания конопли. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконных производстве и сбыте наркотических веществ в крупном размере. Санкции предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет.