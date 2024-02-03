Тюменка отравилась парами химиката из-за наркопритона в соседней квартире

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
«Варили с 12 часов ночи до пяти утра. Мало того, что я кота откачивала, себя откачивала, так еще мне сказали, что если бы я спала, то просто бы угорела и не проснулась. Головокружение сильное. Все пропахло ацетоном. Я звонила в скорую, но мне ответили: завтра сходите в больницу. Спасибо. Соседей много, все молчат — боятся. Шприцы везде валяются, вонища стоит со всех сторон», — возмутилась женщина.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что указанный адрес проверили сотрудники полиции. После получения результатов освидетельствования граждан, находящихся в указанной квартире, будет принято решение, пишет 72.RU
Ранее «Наш Город» писал, что житель Ялуторовска оборудовал комнату в своей квартире под теплицу для выращивания конопли. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконных производстве и сбыте наркотических веществ в крупном размере. Санкции предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет.