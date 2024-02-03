В Тюмени продают коттедж за четверть миллиона с баней на дровах и хаммамом

В доме имеются большая кухня-столовая-гостинная, три спальни (в каждой спальне свой санузел и гардеробная), есть гидравлический лифт Оrоnа (Испания), библиотека, кабинет, прачечная, тренажерный зал, кино-зал с шумоизоляцией, бильярдная. Также располагаются бассейн, джакузи, хаммам и даже баня на дровах.