В Тюмени продают коттедж за четверть миллиона с баней на дровах и хаммамом

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В Тюмени пытаются продать за 245 миллионов рублей эксклюзивный трехтажный коттедж площадью более 1 тысячи квадратных метров. Дорогостоящее жилье находится в районе Дома Обороны, недалеко от эко-парка «Затюменский».
В опубликованном на портале «Авито» объявлении указано, что в особняке выполнен дизайнерский ремонт из материалов премиум-класса в стилe Арт-Деко. В основных комнатах панорамное остекление. Установлены окна немецкого производства Sаlаmаndеr, двери из цельного массива ясеня, забор — из Голицынского керамического кирпича.
В доме имеются большая кухня-столовая-гостинная, три спальни (в каждой спальне свой санузел и гардеробная), есть гидравлический лифт Оrоnа (Испания), библиотека, кабинет, прачечная, тренажерный зал, кино-зал с шумоизоляцией, бильярдная. Также располагаются бассейн, джакузи, хаммам и даже баня на дровах.
На территории рядом с домом расположен сад с деревьями, летняя кухня с барбекю и мангалом, гараж на два автомобиля .Также имеется дровяник с погребом.
По словам продавца, коттедж оснащен системами умный дом Еlаn, внутреннего и наружного видеонаблюдения, пожарной сигнализацией. Во всем доме установлена встроенная акустическая система МultiRооm, управляемая с Аррlе АirРоrt.
«В этом доме есть всё для счастливого проживания, и даже экологически чистый воздух», — заверяет собственник.
Еще один дом в Тюмени продают в Историческом центре на улице Железнодорожной. За трехэтажный коттедж площадью 694 квадратных метра собственник планирует выручить 120 миллионов рублей.
В опубликованном объявлении указано, что дом построен в 2007 году заводом ЖБИ по их же проекту из железо-бетонных панелей завода ЖБИ. В коттедже проведены центральное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени самые дешевые квартиры продают на Московском тракте, в микрорайона Южный, Антипино и Бабарынка. Стоимость квадратного метра «вторички» составляет в этих районах 80-87 тысяч рублей.