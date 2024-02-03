nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Тюмени продают коттедж за 250 миллионов рублей с баней на дровах

В Тюмени продают коттедж за четверть миллиона с баней на дровах и хаммамом

3 февраля 2024, 12:02
Фото: Авито

В Тюмени продают коттедж за 250 миллионов рублей с баней на дровах

В Тюмени пытаются продать за 245 миллионов рублей эксклюзивный трехтажный коттедж площадью более 1 тысячи квадратных метров. Дорогостоящее жилье находится в районе Дома Обороны, недалеко от эко-парка «Затюменский».
Фото: Авито

В Тюмени пытаются продать за 245 миллионов рублей эксклюзивный трехтажный коттедж площадью более 1 тысячи квадратных метров. Дорогостоящее жилье находится в районе Дома Обороны, недалеко от эко-парка «Затюменский».

В опубликованном на портале «Авито» объявлении указано, что в особняке выполнен дизайнерский ремонт из материалов премиум-класса в стилe Арт-Деко. В основных комнатах панорамное остекление. Установлены окна немецкого производства Sаlаmаndеr, двери из цельного массива ясеня, забор — из Голицынского керамического кирпича.

В доме имеются большая кухня-столовая-гостинная, три спальни (в каждой спальне свой санузел и гардеробная), есть гидравлический лифт Оrоnа (Испания), библиотека, кабинет, прачечная, тренажерный зал, кино-зал с шумоизоляцией, бильярдная. Также располагаются бассейн, джакузи, хаммам и даже баня на дровах.

На территории рядом с домом расположен сад с деревьями, летняя кухня с барбекю и мангалом, гараж на два автомобиля .Также имеется дровяник с погребом.

По словам продавца, коттедж оснащен системами умный дом Еlаn, внутреннего и наружного видеонаблюдения, пожарной сигнализацией. Во всем доме установлена встроенная акустическая система МultiRооm, управляемая с Аррlе АirРоrt.

«В этом доме есть всё для счастливого проживания, и даже экологически чистый воздух», — заверяет собственник.
Фото: Авито

Еще один дом в Тюмени продают в Историческом центре на улице Железнодорожной. За трехэтажный коттедж площадью 694 квадратных метра собственник планирует выручить 120 миллионов рублей.

В опубликованном объявлении указано, что дом построен в 2007 году заводом ЖБИ по их же проекту из железо-бетонных панелей завода ЖБИ. В коттедже проведены центральное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени самые дешевые квартиры продают на Московском тракте, в микрорайона Южный, Антипино и Бабарынка. Стоимость квадратного метра «вторички» составляет в этих районах 80-87 тысяч рублей.

 

Читайте также:
Тюменский прокурор заинтересовался тюменкой, которая избивала свою дочьВ Тюмени на следующей неделе потеплеет до +1 и пойдет дождь«Не имела права»: тюменка пожаловалась на таксистку, отказавшуюся везти ее с ребенком
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Продажа#Коттеджи#Продажа недвижимости
Подпишитесь
Много заболевших: тюменские школы закрывают на карантин на неделю
Вчера, 06:09
«Месяц будет жестким»: тюменский астролог предсказала непростой февраль
Вчера, 07:49
Тест «Отгадай героя»: какие мультфильмы смотрели тюменцы в СССР
Вчера, 06:37
На Тюмень надвигаются сильные снегопады и штормовой ветер
Вчера, 09:15
«Вы слишком обнаглевшие!»: таксист высказал недовольство тюменскими пассажирами
Вчера, 09:25
«Я был глубоко поражен!»: проктолог рассказал о необычных находках внутри тюменцев
Вчера, 10:09