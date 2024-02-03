Тюменский прокурор заинтересовался тюменкой, которая избивала свою дочь

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
По словам школьницы, после обнаруженных сообщений мама ее сильно избила. На ЧП обратил внимание прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он поручил провести проверку по факту применения насилия к девочке-подростку со стороны матери и дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Также по данному факту ведут процессуальную проверку следовали СУ СК по Тюменской области. Ее ход также находится под контролем прокурора.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области отправили в СИЗО многодетную мать за издевательства над своими детьми. Женщина ежедневно избивала их ремнем из-за невыученных уроков или разбросанных игрушек.