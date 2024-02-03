nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Прокуратура занялась тюменкой, которая избивала свою дочь

Тюменский прокурор заинтересовался тюменкой, которая избивала свою дочь

3 февраля 2024, 11:17
Фото: 1MI

Прокуратура занялась тюменкой, которая избивала свою дочь

В Тюменской области женщина избила свою 16-летнюю дочь за найденную в телефоне переписку. В ней девочка рассказывала своей подруге о регулярных издевательствах со стороны своей матери.
Сюжет
Дети

По словам школьницы, после обнаруженных сообщений мама ее сильно избила. На ЧП обратил внимание прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он поручил провести проверку по факту применения насилия к девочке-подростку со стороны матери и дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Также по данному факту ведут процессуальную проверку следовали СУ СК по Тюменской области. Ее ход также находится под контролем прокурора.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области отправили в СИЗО многодетную мать за издевательства над своими детьми. Женщина ежедневно избивала их ремнем из-за невыученных уроков или разбросанных игрушек.

Читайте также:
В Тюмени на следующей неделе потеплеет до +1 и пойдет дождь«Не имела права»: тюменка пожаловалась на таксистку, отказавшуюся везти ее с ребенкомТюменский завод беглого экс-гендиректора Антипинского НПЗ объявили банкротом
#Общество#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Прокуратура#Насилие#Новости тюмени
Подпишитесь
Много заболевших: тюменские школы закрывают на карантин на неделю
Вчера, 06:09
«Месяц будет жестким»: тюменский астролог предсказала непростой февраль
Вчера, 07:49
Тест «Отгадай героя»: какие мультфильмы смотрели тюменцы в СССР
Вчера, 06:37
На Тюмень надвигаются сильные снегопады и штормовой ветер
Вчера, 09:15
«Вы слишком обнаглевшие!»: таксист высказал недовольство тюменскими пассажирами
Вчера, 09:25
«Я был глубоко поражен!»: проктолог рассказал о необычных находках внутри тюменцев
Вчера, 10:09