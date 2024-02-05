В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюмени в течение дня столбики термометров поднимутся до -1….0. Ожидаются осадки в виде снега с дождем, скорость ветра составит до 9 м/с. Во вторник в областной столице воздух прогреется до 0…+1. На протяжении всего дня будет идти снег с дождем — метеорологи обещают выпадение 8 мм осадков.