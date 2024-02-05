В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
По прогнозам метеорологов областного филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, ожидаются метель, снег, ветер порывами до 15-18 м/с. Днем синоптики обещают резкое повышение температуры воздуха — до -1…-6.
В Тюмени в течение дня столбики термометров поднимутся до -1….0. Ожидаются осадки в виде снега с дождем, скорость ветра составит до 9 м/с. Во вторник в областной столице воздух прогреется до 0…+1. На протяжении всего дня будет идти снег с дождем — метеорологи обещают выпадение 8 мм осадков.