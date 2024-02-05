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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

5 февраля 2024, 05:30
Фото: 1MI

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Неблагоприятные погодные условия на территории региона будут наблюдаться в понедельник, 5 февраля, в течение всего дня.

По прогнозам метеорологов областного филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, ожидаются метель, снег, ветер порывами до 15-18 м/с. Днем синоптики обещают резкое повышение температуры воздуха — до -1…-6.

В Тюмени в течение дня столбики термометров поднимутся до -1….0. Ожидаются осадки в виде снега с дождем, скорость ветра составит до 9 м/с. Во вторник в областной столице воздух прогреется до 0…+1. На протяжении всего дня будет идти снег с дождем — метеорологи обещают выпадение 8 мм осадков.

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