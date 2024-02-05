На тюменской «трассе смерти» произошло два жутких ДТП. Погибли люди

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье, 4 февраля, на дорогах Тюменской области произошло три смертельные аварии — две на федеральной трассе Тюмень — Омск, еще одна на региональной автодороге Вагай — Аромашево. Погибли три человека, травмы получили шесть человек.