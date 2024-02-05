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Updated Сегодня, 05:07

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло два смертельных ДТП

На тюменской «трассе смерти» произошло два жутких ДТП. Погибли люди

5 февраля 2024, 05:05
Фото: ГИБДД

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло два смертельных ДТП

Массовая авария с летальным исходом произошла в воскресенье вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Под Тобольском, на 257-м километре автодороги, столкнулись Lada Largus, Toyota и Lexus.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

По предварительным данным, 36-летний водитель отечественной легковушки выехал на «встречку». В аварии погиб водитель Lada, травмы получили 38-летний водитель Lexus и 34-летний пассажир иномарки.

Фото: ГИБДД

Еще одна жуткая авария случилась на 214-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись Lada Largus и Lada Granta. По предварительным данным, ДТП спровоцировал 42-летний водитель Granta, житель Самарской области. Он выехал на встречную полосу.

В результате ДТП водитель Lada Granta погиб. Водитель второго автомобиля не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье, 4 февраля, на дорогах Тюменской области произошло три смертельные аварии — две на федеральной трассе Тюмень — Омск, еще одна на региональной автодороге Вагай — Аромашево. Погибли три человека, травмы получили шесть человек.

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