На тюменской «трассе смерти» произошло два жутких ДТП. Погибли люди

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
По предварительным данным, 36-летний водитель отечественной легковушки выехал на «встречку». В аварии погиб водитель Lada, травмы получили 38-летний водитель Lexus и 34-летний пассажир иномарки.
Еще одна жуткая авария случилась на 214-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись Lada Largus и Lada Granta. По предварительным данным, ДТП спровоцировал 42-летний водитель Granta, житель Самарской области. Он выехал на встречную полосу.
В результате ДТП водитель Lada Granta погиб. Водитель второго автомобиля не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье, 4 февраля, на дорогах Тюменской области произошло три смертельные аварии — две на федеральной трассе Тюмень — Омск, еще одна на региональной автодороге Вагай — Аромашево. Погибли три человека, травмы получили шесть человек.