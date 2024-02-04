На Тюмень обрушатся метели и снегопады

Во вторник, 6 февраля, «снегодожди» не прекратятся, а столбики термометров в течение дня поднимутся до 0….+1. В среду существенно погода не изменится — синоптики обещают снегопады, ветер до 12-13 м/с и 0…-2 в течение дня.