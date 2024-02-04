На Тюмень обрушатся метели и снегопады

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Температура воздуха в дневные часы в период с понедельника по среду составит -5…+2, в темное время суток столбики термометров не опустятся ниже -3…-12.
В Тюмени в течение ближайших четырех дней вероятны мощные снегопады — метеорологи обещают выпадение около половины месячной нормы осадков. В понедельник с течение дня ожидаются снег с дождем, ветер до 8 м/с и потепление до 0…-4.
Во вторник, 6 февраля, «снегодожди» не прекратятся, а столбики термометров в течение дня поднимутся до 0….+1. В среду существенно погода не изменится — синоптики обещают снегопады, ветер до 12-13 м/с и 0…-2 в течение дня.
В четверг, 8 февраля, в областной столице немного похолодает — до -2…-7. В течение дня ожидается ветер до 12 м/с и выпадение более 4 мм осадков.