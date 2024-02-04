Mazda врезалась в большегруз на трассе Тюмень — Омск. Водитель погиб

Ранее «Наш Город» писал, что на участке федеральной трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе в воскресенье днем произошла смертельная авария, в которой погиб один человек. В настоящее время на участке автодороги, где произошла трагедия, движение осуществляется в реверсивном режиме.