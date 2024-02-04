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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

На федеральной трассе Тюмень — Омск произошла вторая за сутки смертельная авария

Mazda врезалась в большегруз на трассе Тюмень — Омск. Водитель погиб

4 февраля 2024, 10:30
Фото: ГИБДД

На федеральной трассе Тюмень — Омск произошла вторая за сутки смертельная авария

Вторая за сутки смертельная авария произошла на федеральной автодороге Тюмень — Омск. На 205-м километре трассы в Голышмановском районе столкнулись фура Dongteng и легковой автомобиль Mazda 6.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

По предварительным данным, водитель грузовика, пытаясь избежать столкновения с Datsun, выехал на «встречку», где в тот момент ехала Mazda. От удара Datzun отбросило на обочину, водители Dongteng и Mazda вылетели в кювет.

В аварии погиб водитель легковушки, пассажиры авто, женщина и ребенок, получили переломы и были доставлены в больницу. 52-летний водитель Datzun не пострадал, ребенка-пассажира иномарки доставили в больницу для обследования. 52-летний водитель Dongteng, житель Краснодарского края, от госпитализации отказался.

Фото: ГИБДД

Движение на участке произошедшей аварии не ограничено. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что на участке федеральной трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе в воскресенье днем произошла смертельная авария, в которой погиб один человек. В настоящее время на участке автодороги, где произошла трагедия, движение осуществляется в реверсивном режиме.

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