28 человек погибли при обстреле Лисичанска. Губернатор Моор выразил соболезнования

Погибли 28 мирных жителей, среди которых один ребенок, 18 мужчин и 8 женщин. Шесть человек ночью были переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, двое — в тяжелом состоянии на лечении в отделениях.