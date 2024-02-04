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Updated Сегодня, 10:20

Губернатор Моор сообщил, что ВСУ ответят за обстрел Лисичанска ЛНР

28 человек погибли при обстреле Лисичанска. Губернатор Моор выразил соболезнования

4 февраля 2024, 10:18
Фото: Администрация Лисичанска

Губернатор Моор сообщил, что ВСУ ответят за обстрел Лисичанска ЛНР

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате обстрела Вооруженных сил Украины Лисичанка (Луганская Народная Республика).
Фото: Администрация Лисичанска
«ВСУ нанесли удар по мирным жителям. Украинские нацисты обстреляли пекарню в Лисичанске, куда люди пришли за хлебом. Погибли десятки человек. Гнусное и подлое преступление, за которое ВСУ обязательно ответят. Тюменская область скорбит вместе с жителями Луганской Народной Республики. От лица всех земляков выражаю соболезнования родным и близким погибших», — сообщил Александр Моор.

Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу днем ударили по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики. По предварительным данным, было применено РСЗО HIMARS. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, сделано это было целенаправленно. В МИД России произошедшее ЧП назвали терактом.

Погибли 28 мирных жителей, среди которых один ребенок, 18 мужчин и 8 женщин. Шесть человек ночью были переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, двое — в тяжелом состоянии на лечении в отделениях.

По информации Военной комендатуры ЛНР, что под завалами могут находиться до 40 человек. В настоящее время разбор конструкций продолжается — уже разобрано 65% завалов. Сотрудникам МЧС удалось спасти 10 человек.

4 февраля в Луганской Народной Республике объявлен день траура.

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