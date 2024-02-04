28 человек погибли при обстреле Лисичанска. Губернатор Моор выразил соболезнования

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
«ВСУ нанесли удар по мирным жителям. Украинские нацисты обстреляли пекарню в Лисичанске, куда люди пришли за хлебом. Погибли десятки человек. Гнусное и подлое преступление, за которое ВСУ обязательно ответят. Тюменская область скорбит вместе с жителями Луганской Народной Республики. От лица всех земляков выражаю соболезнования родным и близким погибших», — сообщил Александр Моор.
Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу днем ударили по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики. По предварительным данным, было применено РСЗО HIMARS. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, сделано это было целенаправленно. В МИД России произошедшее ЧП назвали терактом.
Погибли 28 мирных жителей, среди которых один ребенок, 18 мужчин и 8 женщин. Шесть человек ночью были переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, двое — в тяжелом состоянии на лечении в отделениях.
По информации Военной комендатуры ЛНР, что под завалами могут находиться до 40 человек. В настоящее время разбор конструкций продолжается — уже разобрано 65% завалов. Сотрудникам МЧС удалось спасти 10 человек.
4 февраля в Луганской Народной Республике объявлен день траура.