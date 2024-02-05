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В Тюмени выставили на продажу исторический особняк

В Тюмени выставили на продажу исторический особняк. В нем откроют гостиницу

5 февраля 2024, 04:46
Фото: Авито

В Тюмени выставили на продажу исторический особняк

В Тюмени за 15,9 миллиона рублей выставили на продажу памятник архитектуры и истории, объект культурногo наследия «Дом A.A. Благининa». Здание, возведенное в концe XIX века расположено в историческом центре города.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 258 квадратных метров, земельного участка — 963 «квадрата». В пешей доступности расположены правительство области, администрация Тюмени, Цветной бульвар, рестораны и гостиницы, ЦУМ.

Фото: Авито

В объявлении указано, что здание, вплоть до событий, связанных с октябрьской революцией, принадлежало семье известного тюменского мещанина, владельца типографии, гласного городской Думы Александра Благинина, который имел репутацию крупного инициативного издателя, выпускавшего в Тюмени первые журналы и газеты.

Фото: Авито

В советское время дом использовался для жилья и административных целей. В 2000-х годах внешний облик дома был отреставрирован, внутренние помещения использовались под офисные.

В 2016 году дом А. А. Благинина был включен в объекты историко-культурного наследия тюменского региона. На сегодняшний день здание не используется, отключено от коммуникаций, находясь под круглосуточным видеонаблюдением.

В будущем в доме планируется открыть гостевой дом. Проект уже разработан и получил лицензию.

«При необходимости, новым владельцем перед началом реализации реставрационных работ, в проект могут быть внесены необходимые изменения для дальнейшего ведения не только гостиничного бизнеса, но и использования в качестве офиса или представительства организации, ресторана, филиала премиального подразделения банк и т. д.», — указано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 245 миллионов рублей выставлен на продажу трехэтажный коттедж с хаммамом, баней на дровах и бассейном. Площадь особняка превышает 1 тысячу квадратных метров.

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