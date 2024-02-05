В Тюмени выставили на продажу исторический особняк. В нем откроют гостиницу

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Общая площадь двухэтажного здания составляет 258 квадратных метров, земельного участка — 963 «квадрата». В пешей доступности расположены правительство области, администрация Тюмени, Цветной бульвар, рестораны и гостиницы, ЦУМ.
В объявлении указано, что здание, вплоть до событий, связанных с октябрьской революцией, принадлежало семье известного тюменского мещанина, владельца типографии, гласного городской Думы Александра Благинина, который имел репутацию крупного инициативного издателя, выпускавшего в Тюмени первые журналы и газеты.
В советское время дом использовался для жилья и административных целей. В 2000-х годах внешний облик дома был отреставрирован, внутренние помещения использовались под офисные.
В 2016 году дом А. А. Благинина был включен в объекты историко-культурного наследия тюменского региона. На сегодняшний день здание не используется, отключено от коммуникаций, находясь под круглосуточным видеонаблюдением.
В будущем в доме планируется открыть гостевой дом. Проект уже разработан и получил лицензию.
«При необходимости, новым владельцем перед началом реализации реставрационных работ, в проект могут быть внесены необходимые изменения для дальнейшего ведения не только гостиничного бизнеса, но и использования в качестве офиса или представительства организации, ресторана, филиала премиального подразделения банк и т. д.», — указано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 245 миллионов рублей выставлен на продажу трехэтажный коттедж с хаммамом, баней на дровах и бассейном. Площадь особняка превышает 1 тысячу квадратных метров.