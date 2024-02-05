nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:11

Published Сегодня, 01:11

Modified Сегодня, 01:11

Updated Сегодня, 01:11

В Тюмени сегодня резко потеплеет и пойдет дождь

В Тюмени сегодня резко потеплеет и пойдет дождь

5 февраля 2024, 01:11
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в понедельник, 5 февраля ожидается резкое потепление. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до -1…-6, в темное время суток покажут -1…-6, в северных районах до -12.

В течение дня метеорологи обещают осадки в виде снега, местами метель, ветер 6-11 м/с, в отдельных района порывы будут достигать 18 м/с.

В Тюмени 5 февраля ожидается снег, во второй половине дня дождь со снегом, ветер до 4 м/с. В утренние часы термометры покажут -7…-13, днем потеплеет до 0…-2, в темное время суток температура воздуха составит -2…-0.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:21 закат в 17:12 продолжительность дня 8 часов 41 минута.

В Тобольске в понедельник синоптики обещают снег с дождем в течение дня, ветер до 3,9 м/с. Утром -15…-12, днем -5…-3, в темное время суток температура воздуха составит -2…-0.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:24 закат в 16:56 продолжительность дня 8 часов 32 минуты.

В Ялуторовске в понедельник, 5 февраля, ожидается снег с дождем в течение дня, ветер до 3,2 м/с. В утренние часы термометры покажут -5…-13, днем -1…-4, в темное время суток потеплеет до 0…+1.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:26, закат в 17:11 продолжительность дня 8 часов 45 минут.

Итоги недели: пресс-конференция Моора, пытки бизнесменов, дистант в школах
Узнать подробнее

В Заводоуковске 5 февраля ожидается пасмурная погода, снег, во второй половине дня снег с дождем, ветер до 5 м/с. В утренние часы термометры покажут -11…-4, днем -3…0, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит 0…+1.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:24, закат в 17:10 продолжительность дня 8 часов 46 минут.

В Ишиме в понедельник ожидается снег, снег с дождем после обеда, ветер до 6,4 м/с. В утренние часы термометры покажут -8…-4, днем потеплеет до -1, в ночные часы ожидается до -0….+1.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:11, закат в 17:00 продолжительность дня 8 часов 49 минут.

Читайте также:
Третья за сутки воскресенья смертельная авария произошла на тюменской трассеВ Тюмени ищут около 2 тысяч водителей. Им готовы платить до 200 тысяч рублейНа Тюмень обрушатся метели и снегопады
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Актированный день#Актировка
Подпишитесь
Много заболевших: тюменские школы закрывают на карантин на неделю
2 февраля, 06:09
«Месяц будет жестким»: тюменский астролог предсказала непростой февраль
2 февраля, 07:49
Тест «Отгадай героя»: какие мультфильмы смотрели тюменцы в СССР
2 февраля, 06:37
На Тюмень надвигаются сильные снегопады и штормовой ветер
2 февраля, 09:15
«Вы слишком обнаглевшие!»: таксист высказал недовольство тюменскими пассажирами
2 февраля, 09:25
«Я был глубоко поражен!»: проктолог рассказал о необычных находках внутри тюменцев
2 февраля, 10:09