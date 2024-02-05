В Тюмени сегодня резко потеплеет и пойдет дождь

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Updated Сегодня, 01:11
В течение дня метеорологи обещают осадки в виде снега, местами метель, ветер 6-11 м/с, в отдельных района порывы будут достигать 18 м/с.
В Тюмени 5 февраля ожидается снег, во второй половине дня дождь со снегом, ветер до 4 м/с. В утренние часы термометры покажут -7…-13, днем потеплеет до 0…-2, в темное время суток температура воздуха составит -2…-0.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:21 закат в 17:12 продолжительность дня 8 часов 41 минута.
В Тобольске в понедельник синоптики обещают снег с дождем в течение дня, ветер до 3,9 м/с. Утром -15…-12, днем -5…-3, в темное время суток температура воздуха составит -2…-0.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:24 закат в 16:56 продолжительность дня 8 часов 32 минуты.
В Ялуторовске в понедельник, 5 февраля, ожидается снег с дождем в течение дня, ветер до 3,2 м/с. В утренние часы термометры покажут -5…-13, днем -1…-4, в темное время суток потеплеет до 0…+1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:26, закат в 17:11 продолжительность дня 8 часов 45 минут.
В Заводоуковске 5 февраля ожидается пасмурная погода, снег, во второй половине дня снег с дождем, ветер до 5 м/с. В утренние часы термометры покажут -11…-4, днем -3…0, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит 0…+1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:24, закат в 17:10 продолжительность дня 8 часов 46 минут.
В Ишиме в понедельник ожидается снег, снег с дождем после обеда, ветер до 6,4 м/с. В утренние часы термометры покажут -8…-4, днем потеплеет до -1, в ночные часы ожидается до -0….+1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:11, закат в 17:00 продолжительность дня 8 часов 49 минут.