Итоги недели: пресс-конференция Моора, пытки бизнесменов, дистант в школах

Издевательства над жертвами «каратели» записывали на видео. Вот только, по утверждению одного осведомленного источника, события эти происходили два года назад, а ролики вспыли только сейчас. При этом жертвы бизнесменов обращались в правоохранительные органы. Однако помощи не получили.