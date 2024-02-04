Итоги недели: пресс-конференция Моора, пытки бизнесменов, дистант в школах

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В последний день января глава региона Александр Моор подвел итоги социально-экономического развития региона за 2023 год и рассказал о планах на 2024-й.
Александр Моор рассказал о том, что в этом году в эксплуатацию будут сданы школы в деревне Овсянникова Тобольского района, селе Большой Карагай Вагайского района, селе Большой Краснояр Ярковского района, мкр. Мелиораторов на 1100 мест.
Кроме того, в этом году начнется работа по строительству школ и детских садов в селах и поселках Мальково, Винзили, Ситниково, Муген, деревне Вершинская, мкр. Ямальский-1 и в районе ЖК «Легенда парк».
Не останется в стороне и работа по развитию сферы здравоохранения. В частности, будет построена поликлиника в поселке Богандинский, обновлены около 20 ФАПов, проведена реконструкция 12 медучреждений.
Губернатор также рассказал о масштабных проектах, касающихся дорожной инфраструктуры, которые будут реализованы в регионе, в их числе новый мост через Туру, развязка в районе Падерина и Патрушева, развязка Московского тракта с ул. Фармана Салманова, развязка в районе Воронинских горок, тоннель возле ул. Первомайской с выходом на ул. Калинина.
Особое внимание, по словам Александра Моора, будет уделено в 2024 году поддержке бойцов, принимающих участие в СВО, и членов их семей. Планируется реализация 18 проектов.
Во время встречи с журналистами, глава региона сделал несколько личных прогнозов. Он предупредил тюменцев о большой вероятности новой волны природных пожаров и спрогнозировал исход предстоящих выборов президента России.
С 5 по 10 февраля школы Тюмени, Тобольска, Заводоуковского городского округа, Голышмановского городского округа, Упоровского, Юргинского, Омутинского районов переведены на дистанционный режим работы. Такая мера введена с целью стабилизации и снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом.
«Разобщение детей и подростков является эффективной мерой профилактики ОРВИ, так как позволяет в течение инкубационного периода прервать цепочку распространения вирусов. Такая мера в регионе используется ежегодно в эпидемическом сезоне», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В Тюменской области уровень заболеваемости COVID-19 и гриппом продолжает расти. За последнюю неделю коронавирус был обнаружен у 221 человека. Среди штаммов коронавируса сейчас лидирует «омикрон», однако чаще всего жителям Тюменской области ставят диагноз ОРВИ.
В Тюменской области за последний год цены на продукты выросли на 7,5%. По данным Тюменьстата, рекордсменами по росту цен стали куриные яйца — цена на них за год взлетела на 40,9%.
На втором месте по годовому росту стоимости — плодовоовощная продукция. Овощи и фрукты в целом подорожали за последний год на 31,1%. К примеру, стоимость килограмма томатов и огурцов сегодня в магазинах достигает 280-283 рублей (годом ранее 158-168 рублей), бананы продают за 157 рублей (ранее 103 рубля), яблоки — за 128 рублей. На третьем месте по подорожанию — мясо, птица и сахар (рост на 15,3%).
Среди непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на мебель (на 8,8%), медикаменты (на 7,5%), строительные материалы (на 7,4%), табачные изделия (на 6,6%) и другие.
Что касается тарифов на услуги, то более всего повысились цены на услуги зарубежного туризма — на 32%, банков — на 28,1%, правового характера — на 18,6%. Ветеринарные, медицинские, санаторно-оздоровительные, образования, ЖКХ подорожали от 4,4 до 14,5%.
На этой неделе, 30 января, в Тюменский большой драматический театр пришли силовики и изъяли документы из бухгалтерии. По словам инсайдера, следователей интересовала только финансовая отчетность Тюменского драмтеатра. Он отметил, что в ТКТО ведется бухгалтерия по всем подведомственным учреждениям (кроме драмтеатра в объединение входят филармония, театр кукол, ДК «Нефтяник» и Тобольский драматический театр).
Между тем, в пресс-службе театрального объединения редакции сообщили, что о данной ситуации им ничего неизвестно. По заверениям сотрудников, день прошел без происшествий.
Представителей компании «СибирьНефтьРесурс» обвинили в жестоких пытках. Несколько человек, связавшихся с Эльманом В. и Ильей М., заявляют о том, что мужчины подвергли их издевательствам. Пострадавшим приставляли пистолет к виску и фаллоимитатор к анальному отверстию. Делалось это в качестве наказания за просроченные дебиторские задолженности.
Издевательства над жертвами «каратели» записывали на видео. Вот только, по утверждению одного осведомленного источника, события эти происходили два года назад, а ролики вспыли только сейчас. При этом жертвы бизнесменов обращались в правоохранительные органы. Однако помощи не получили.
После широкой огласки на жалобы предпринимателей обратил внимание Следственный комитет — 29 января в отделе полиции №8 Тюмени прошла проверка. Сотрудники УСБ УМВД и Следственного комитета проверяли, какая работа ведется по заявлениям на мужчин, которые издевались над должниками одной из тюменских компаний, торгующих топливом.
В Тюменской области распространяется серьезное инфекционное заболевание — корь. С начала года был выявлен один случай заражения в Тюмени и 28 случаев заболевания данной инфекцией в Тобольске. В числе заболевших — 10 детей.
Столько же было зафиксировано за весь прошлый год. По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, выявленные случаи кори не связаны между собой и обнаружены у непривитого населения.
По информации ведомства, ситуация с заболеваемостью корью управляемая и находится под контролем регионального управления Роспотребнадзора.