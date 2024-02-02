Много заболевших: тюменские школы закрывают на карантин на неделю

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
«Рассмотрев информацию об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом, санитарно-противоэпидемической комиссия рекомендует: департаменту образования Тюмени перевести на дистанционный режим работы общеобразовательные учреждения Тюмени с 5.02.2024 по10.02.2024. Обеспечить контроль за своевременным принятием мер по приостановлению образовательного/воспитательного процесса при отсутствии детей в классе/группе по причине заболевания. Департаменту по спорту и молодежной политике и департаменту культуры в учреждениях допообразования на период с 5.02.2024 по10.02.2024 организовать процесс в дистанционной форме или приостановить процесс», — указано в документе, который имеется в распоряжении у редакции «Нашего Города».
Как пояснили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области профилактические мероприятия введены также еще в шести муниципальных образованиях. В их числе — Тобольск, Заводоуковский городской округ, Голышмановский городской округ, Упоровский, Юргинский, Омутинский районы.
В департаменте образования и науки Тюменской области отметили, что решение о введении карантина в классе/группе принимается в том случае, если по причине болезни отсутствуют более 20% детей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет уровень заболеваемости COVID-19 и гриппом. За последнюю неделю коронавирус был обнаружен у 221 человека. Среди штаммов коронавируса сейчас лидирует «омикрон», однако чаще всего жителям Тюменской области ставят диагноз ОРВИ.