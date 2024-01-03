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В Тюменской области за три года построят 28 образовательных учреждений

В Тюменской области за три года построят 28 школ

3 января 2024, 08:50
Фото: 1MI

В Тюменской области за три года построят 28 образовательных учреждений

В Тюменской области до 2026 года построят 28 школ. В 2024 году новое общеобразовательное учреждение на 1 тысячу 101 место откроют в районе Мелиораторов, школу на 60 мест — в селе Большой Краснояр Ярковского района.

В 2025 году в регионе начнут работать еще 12 общеобразовательных учреждений, в 2026 году — 14 школ. Такие данные указаны в бюджете Тюменской области на 2024–2026 годы.

В документе указано, что на строительство, ремонт, реконструкцию школ из областной казны в течение трех ближайших лет будет потрачено около 28 миллиардов рублей, в том числе более 7,6 миллиардов — в 2024 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году под снос попадут 69 жилых домов. На демонтаж зданий из городского бюджета потратят около 200 миллионов рублей.

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