Александр Моор прогнозирует новую волну лесных пожаров в Тюменской области

По словам главы региона, на сегодня во всех муниципалитетах области обустроены минерализованные полосы и проведены работы по выкашиванию растительности и камыша. Кроме того, в течение года за счет регионального бюджета лесные хозяйства получили новую пожарную технику, а управление МЧС — несколько десятков спецтехники. Также идут регулярные закупки видеокамер, которые помогают не только выявлять очаги горения, но и «вычислять» поджигателей. В этом году видеонаблюдением будет охвачено 76% от всего лесного фонда региона.