Александр Моор прогнозирует новую волну лесных пожаров в Тюменской области

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
По словам главы региона, на сегодня во всех муниципалитетах области обустроены минерализованные полосы и проведены работы по выкашиванию растительности и камыша. Кроме того, в течение года за счет регионального бюджета лесные хозяйства получили новую пожарную технику, а управление МЧС — несколько десятков спецтехники. Также идут регулярные закупки видеокамер, которые помогают не только выявлять очаги горения, но и «вычислять» поджигателей. В этом году видеонаблюдением будет охвачено 76% от всего лесного фонда региона.
«Мы уже три года подряд сталкиваемся с очень схожими природно-климатическими условиями. Возможно, это такой цикл. Не думаю, что 2024 год будет исключением, поэтому от нас многое зависит. Системы, силы и средства у нас есть, но когда такая стихия, как у нас была в этом году, то исключить потери невозможно, — пояснил губернатор.
Александр Моор обратился к жителям региона с просьбой — не нарушать меры противопожарной безопасности.
Вспомнив прошлогодние пожары, которые добрались до населенных пунктов, губернатор заявил, что до начала пожароопасного сезона в Тюменской области планируется провести учения для отработки действий при экстренных ситуациях — «чтобы каждый солдат знал свой момент».