nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:15

Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Александр Моор прогнозирует новую волну лесных пожаров в Тюменской области

Александр Моор прогнозирует новую волну лесных пожаров в Тюменской области

31 января 2024, 17:15
Фото: nashgorod.ru
В 2024 году Тюменская область может столкнуться с новой волной лесных пожаров. Учитывая это, власти региона уже принимают все возможные меры для борьбы со стихийным бедствием. Об этом губернатор Александр Моор рассказал на пресс-коференции.

По словам главы региона, на сегодня во всех муниципалитетах области обустроены минерализованные полосы и проведены работы по выкашиванию растительности и камыша. Кроме того, в течение года за счет регионального бюджета лесные хозяйства получили новую пожарную технику, а управление МЧС — несколько десятков спецтехники. Также идут регулярные закупки видеокамер, которые помогают не только выявлять очаги горения, но и «вычислять» поджигателей. В этом году видеонаблюдением будет охвачено 76% от всего лесного фонда региона.

«Мы уже три года подряд сталкиваемся с очень схожими природно-климатическими условиями. Возможно, это такой цикл. Не думаю, что 2024 год будет исключением, поэтому от нас многое зависит. Системы, силы и средства у нас есть, но когда такая стихия, как у нас была в этом году, то исключить потери невозможно, — пояснил губернатор.

Александр Моор обратился к жителям региона с просьбой — не нарушать меры противопожарной безопасности.

Вспомнив прошлогодние пожары, которые добрались до населенных пунктов, губернатор заявил, что до начала пожароопасного сезона в Тюменской области планируется провести учения для отработки действий при экстренных ситуациях — «чтобы каждый солдат знал свой момент».

Читайте также:
В Тюмени планируют построить новый мост через ТуруТюменский губернатор предложил направлять на работу в села специалистов старше 40 летАлександр Моор: ФАС провела проверку цен на яйца в Тюмени и не выявила нарушений
#Общество#Ирина Швецова#Моор
Подпишитесь
Губернатор Александр Моор рассказал о планах Тюменской области на 2024 год
Сегодня, 14:31
В Тюмени при строительстве моста обнаружили старинный корабль и закопали его обратно
Сегодня, 03:43
График выплат пенсий и пособий в феврале 2024 года в Тюменской области
Сегодня, 01:00
Арбитражи января: хитрый тюменец, дело интимного салона и долгожданное банкротство
Сегодня, 07:00
Не целовать куда не следует: тюменцам рассказали, как общаться с домашними животными
Сегодня, 09:35
«Мечтал построить дом, планировал троих детей»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюмени
Сегодня, 14:15