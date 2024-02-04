Зарплаты тюменских медиков превысили 113 тысяч рублей

Тюменские медики в среднем зарабатывают более 113 тысяч рублей

Тюменские медики зарабатывают больше своих коллег по стране на 7 тысяч рублей. Средняя заработная плата врачей в регионе составляет 113,3 тысячи рублей, в то время как по России в целом этот показатель не превышает 106,3 тысяч рублей.