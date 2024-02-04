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Тюменские медики в среднем зарабатывают более 113 тысяч рублей

Зарплаты тюменских медиков превысили 113 тысяч рублей

4 февраля 2024, 05:32
Фото: 1MI

Тюменские медики в среднем зарабатывают более 113 тысяч рублей

Тюменские медики зарабатывают больше своих коллег по стране на 7 тысяч рублей. Средняя заработная плата врачей в регионе составляет 113,3 тысячи рублей, в то время как по России в целом этот показатель не превышает 106,3 тысяч рублей.

По данным мониторинга за 9 месяцев 2023 года Росстата, самые большие зарплаты в России получают медики Чукотского автономного округа (251 тысячу рублей), ЯНАО (246 тысяч рублей) и Магаданской области (207 тысяч рублей). Самые низкие заработки у врачей Северо-Кавказского автономного округа (52-71 тыс рублей).

В Уральском федеральном округе по уровню заработков лидируют Ямал и Югра — 246 и 164 тысячи рублей соответственно. В Свердловской области медики зарабатывают 100,4 тысячи рублей, в Челябинской и Курганской областях — 94 тысячи и 85,3 тысяч рублей соотвественно.

Что касается зарплат среднего медицинского персонала, то в Тюменской области этот показатель составляет 57,3 тысячи рублей (по России — 52,5 тысяч рублей). Среди регионов Уральского федерального округа самые высокие заработки у среднего медперсонала в ЯНАО и ХМАО — 126,9 тысяч и 86 тысяч рублей соответственно. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях средний медперсонал зарабатывает порядка 49,5-40,6 тысяч рублей.

Младший медперсонал в Тюменской области ежемесячно зарабатывает 55,7 тысяч рублей (по России — 45,2 тысяч рублей). На Ямале и в Югре — 126,1 тысячу и 84,4 тысяч рублей. В свердловской, Челябинской и Курганской областях — 49,5-40,6 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали список самых высокооплачиваемых вакансий февраля. В него вошли капитан теплохода, главный инженер по эксплуатации, менеджер в отдел продаж новостроек. Представителям этих профессий готовы платить до 250 тысяч рублей ежемесячно.

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