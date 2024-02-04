Зарплаты тюменских медиков превысили 113 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
По данным мониторинга за 9 месяцев 2023 года Росстата, самые большие зарплаты в России получают медики Чукотского автономного округа (251 тысячу рублей), ЯНАО (246 тысяч рублей) и Магаданской области (207 тысяч рублей). Самые низкие заработки у врачей Северо-Кавказского автономного округа (52-71 тыс рублей).
В Уральском федеральном округе по уровню заработков лидируют Ямал и Югра — 246 и 164 тысячи рублей соответственно. В Свердловской области медики зарабатывают 100,4 тысячи рублей, в Челябинской и Курганской областях — 94 тысячи и 85,3 тысяч рублей соотвественно.
Что касается зарплат среднего медицинского персонала, то в Тюменской области этот показатель составляет 57,3 тысячи рублей (по России — 52,5 тысяч рублей). Среди регионов Уральского федерального округа самые высокие заработки у среднего медперсонала в ЯНАО и ХМАО — 126,9 тысяч и 86 тысяч рублей соответственно. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях средний медперсонал зарабатывает порядка 49,5-40,6 тысяч рублей.
Младший медперсонал в Тюменской области ежемесячно зарабатывает 55,7 тысяч рублей (по России — 45,2 тысяч рублей). На Ямале и в Югре — 126,1 тысячу и 84,4 тысяч рублей. В свердловской, Челябинской и Курганской областях — 49,5-40,6 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали список самых высокооплачиваемых вакансий февраля. В него вошли капитан теплохода, главный инженер по эксплуатации, менеджер в отдел продаж новостроек. Представителям этих профессий готовы платить до 250 тысяч рублей ежемесячно.