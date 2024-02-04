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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

Генерал Быстрыкин заинтересовался тюменкой, которая избивала свою дочь

Генерал Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу избитой школьницы

4 февраля 2024, 09:08
Фото: 1MI

Генерал Быстрыкин заинтересовался тюменкой, которая избивала свою дочь

Тюменские следователи проводят проверку по факту насилия в отношении 16-летней школьницы. Над девочкой регулярно издевалась ее мать — все унижения над дочерью женщина снимала на телефон.
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Дети

В СМИ сообщалось, что об издевательствах со стороны матери школьница рассказывала своей подруге. Также девочка показывала неоднократно следы побоев.

Следственными органами СУ СК России по Тюменской области по данному факту организована доследственная проверка. Ее ход и результаты находятся под контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Следственный комитет#Насилие#Новости тюмени#Александр Бастрыкин#Генерал
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