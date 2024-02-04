Генерал Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу избитой школьницы

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В СМИ сообщалось, что об издевательствах со стороны матери школьница рассказывала своей подруге. Также девочка показывала неоднократно следы побоев.
Следственными органами СУ СК России по Тюменской области по данному факту организована доследственная проверка. Ее ход и результаты находятся под контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Ранее «Наш Город» писал, что дело об избиении школьницы также взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских.