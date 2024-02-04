Генерал Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу избитой школьницы

Генерал Быстрыкин заинтересовался тюменкой, которая избивала свою дочь

Тюменские следователи проводят проверку по факту насилия в отношении 16-летней школьницы. Над девочкой регулярно издевалась ее мать — все унижения над дочерью женщина снимала на телефон.