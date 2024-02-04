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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В Тюмени вырос спрос на водителей

В Тюмени ищут около 2 тысяч водителей. Им готовы платить до 200 тысяч рублей

4 февраля 2024, 11:27
Фото: 1MI

В Тюмени вырос спрос на водителей

В Тюменской области не хватает водителей. Для представителей данной профессии в регионе открыты около 2 тысяч вакансий с заработной платой от 39 тысяч до 210 тысяч рублей

Самые высокие зарплаты предлагают водителям вездеходов — ежемесячно им готовы платить от 91 до 210 тысяч рублей. Правда, работать предстоит вахтовым методом. Кроме того, требуется опыт работы не менее трех лет.

Для водителей автомобилей открыты более 1,2 тысячи вакансий с заработной платой до 50 тысяч рублей. Предприятиям требуется более 230 водителей автобусов. Также в регионе не хватает более сотни водителей погрузчиков, около 200 трактористов. Им обещают заработную плату в размере от 41 до 53 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по информации Росстата, врачи в среднем зарабатывают в месяц более 113 тысяч рублей. По данному показателю регион находится на третьем месте в Уральском федеральном округе.

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