В Тюмени ищут около 2 тысяч водителей. Им готовы платить до 200 тысяч рублей

Для водителей автомобилей открыты более 1,2 тысячи вакансий с заработной платой до 50 тысяч рублей. Предприятиям требуется более 230 водителей автобусов. Также в регионе не хватает более сотни водителей погрузчиков, около 200 трактористов. Им обещают заработную плату в размере от 41 до 53 тысяч рублей.