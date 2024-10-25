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Водители

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Октябрь
Водители сферы обращения с отходами отмечают профессиональный праздник
25 октября, 07:28
Тюменских водителей предупредили об опасной погоде
Во вторник, 8 октября, на юге Тюменской области ожидаются дожди и сильный ветер с порывами до 17-18 м/с.
7 октября, 04:04
Сентябрь
В Тюмени ищут водителей на зарплату 200 тысяч рублей
Вакансия опубликована на одном из сайтов объявлений. В предложении о работе указано, что требуется опыт работы более трех лет, категория прав СЕ, стаж вождения от трех лет.
20 сентября, 05:09
Наглость и хамство! Почему тюменские водители — такие бескультурные на дорогах?
19 сентября, 08:46
17-летний подросток на Lada задавил насмерть пешехода под Тюменью
9 сентября, 04:54
Сколько зарабатывают водители автобусов в Тюменской области
В Тюменской области для сотрудников транспортной сферы открыты тысячи вакансий. Требуется более 1,3 тысячи водителей автомобилей на зарплату более 52 тысяч рублей, более 250 водителей автобусов.
8 сентября, 07:00
Сократил путь и поехал по встречке. Бесправник устроил массовое ДТП под Тюменью
Массовая авария произошла в пятницу вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 13-м километре автодороги столкнулись Skoda, Nissan Mitsubishi и Volkswagen.
7 сентября, 05:10
Стоимость ОСАГО снизят в Тюменской области
5 сентября, 08:36
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
2 сентября, 08:10
Август
Дефицит водителей автобусов в Тюмени не будут решать за счет привлечения мигрантов
Об этом сообщил глава администрации города Максим Афанасьев по итогам участия в Международном муниципальном форуме стран БРИКС.
29 августа, 04:00
Будет еще дороже: в Тюмени значительно поднимут цены на такси
Тюменские таксисты планируют существенно увеличить стоимость своих услуг. Об этом рассказал собеседник издания URA.RU.
21 августа, 05:11
Некому работать из-за СВО: в Тобольске сокращают число автобусных рейсов
В городе возник острый дефицит водителей общественного транспорта. По словам директора «Тобольское ПАТП» Сергея Кугаевского, в связи со сложившейся ситуацией в выходные дни будет сокращено количество рейсов с 14:00 субботы по 24:00 воскресенья.
11 августа, 07:33
Известны подробности жесткого лобового ДТП на Салаирском тракте
Видеоролик, на котором был запечатлен момент столкновения, опубликовали в социальных сетях. Напомним, в жуткой аварии тяжелые травмы получили четыре человека.
9 августа, 08:35
Облегчение или новая проблема: как запрет на экспорт бензина изменит цены в Тюмени?
2 августа, 10:09
Июль
В Тюмени увеличилось число уволившихся водителей городских автобусов
Более 170 вакансий для водителей автобусов открыл тюменский перевозчик «ТПАТП № 1». Представители данной профессии требуются в связи с расширением сети общественного транспорта.
28 июля, 06:40
Трассу под Тюменью окутал туман. Водителей предупредили об опасности
На участке федеральной трассы Тюмень-Ишим-Омск из-за тумана снижена видимость. По данным Госавтоинспекции Тюменской области, наиболее сложная обстановка на 302-м километре автодороги.
22 июля, 05:05
За два дня сотрудники ГАИ задержали десятки пьяных водителей в Тюмени и области
В Тюмени за прошедшие выходные сотрудники ГИБДД задержали почти 40 пьяных водителей. У всех, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование, конфисковали автомобили.
15 июля, 12:38
Водитель заехал на тротуар и сбил пенсионерку в Тюменской области
Автомобилист подвозил продукты к одному из магазинов. Двигаясь задним ходом, мужчина не заметил женщину.
15 июля, 04:59
Ожидается аномальная жара: тюменским водителям рекомендуют отложить поездки
Предостережение для автовладельцев, планирующих путешествия по федеральной трассе Тюмень — Омск, опубликовала Госавтоинспекция Тюменской области.
11 июля, 05:53
Совсем обнаглели! Таксист рассказал, почему отказывается возить некоторых тюменцев
10 июля, 10:59

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