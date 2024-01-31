Губернатор Александр Моор рассказал о планах Тюменской области на 2024 год.

Под «пинком» глава региона имел ввиду вызовы, которые продолжает ставить современность. В частности в регионе до сих пор ведется работа по обретению технологического суверенитета и импортозамещению. Однако с этой задачей в прошлом году регион справился, об этом говорят итоги инвестпроектов, среди которых: