Губернатор Александр Моор рассказал о планах Тюменской области на 2024 год.

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
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Updated Сегодня, 15:36
Губернатор Тюменской области начал пресс-конференцию с рассказа о достижениях области в сфере образования. Неслучайно встреча с журналистами проходила в региональном центре «Новое поколение», где юные дарования региона начинают свою карьеру в науке и в перспективе станут востребованными специалистами.
Так, физико-математическая школа в прошлом году заняла 8 место в рейтинге лучших в России по конкурентоспособности выпускников. Также 3 учреждения специального образования попали в сотню лучших образовательных учреждений.
«Мы в 2023-году, который был объявлен годом педагога и наставника выполнили план по строительству образовательных учреждений. Параллельно мы еще строим, или начнем строительство семи новых объектов. В том числе недавно анонсированных — две школы в Тюменском районе. Это село Мальково и Винзили. У нас одновременно в контракте и проектирование и строительство», — отметил губернатор Моор.
Так в 2024 году будут сданы в эксплуатацию:
школа в д. Овсянникова Тобольского района на 60 учебных мест;
школа в с. Большой Карагай Вагайского района на 60 учебных мест;
школа в мкр. Мелиораторов г. Тюмени на 1101 учебное место;
школа в с. Большой Краснояр Ярковского района на 60 учебных мест.
Александр Моор также отметил, что застройка Тюменской области ведется семимильными шагами, за последние два десятка лет удалось нарастить темпы строительства в пять раз.
«2424 тыс. кв. метров введено. Много это или мало все познается в сравнении. В начале века мы ввели в эксплуатацию 453 тыс. кв. метра. И получается за 23 года больше чем в пять раз увеличили темпы строительства. При чем, судя по всему, в 2024 году темпы ввода будут такими же хорошими», — сказал Моор.
Однако в новых микрорайонах также необходимы детские сады и школы, а потому в 2024 году начнется строительство следующих школ и детских садов:
Также в планах на 2024 год у властей региона развитие сферы здравоохранения, а также закупка оборудования. Если говорить более детально, то в 2024 году планируется:
Губернатор также рассказал о масштабных проектах, касающихся дорожной инфраструктуры, которые будут реализованы в регионе, в их числе новый мост через Туру, который позволит жителям заречной части города выезжать в другие части Тюмени, минуя ее центральную часть.
«Сейчас проектируем новый мост через реку Тура с выходом на улицу Коммунистическую и связкой с улицей Газовиков. Такая артерия, которая создала бы еще одну возможность из заречной части попасть в центральную часть, минуя центр города», — сказал Моор.
Также в число запланированных проектов для реализации вошли:
«Результат прогресса — пинок сзади», — сказал губернатор Тюменской области.
Под «пинком» глава региона имел ввиду вызовы, которые продолжает ставить современность. В частности в регионе до сих пор ведется работа по обретению технологического суверенитета и импортозамещению. Однако с этой задачей в прошлом году регион справился, об этом говорят итоги инвестпроектов, среди которых:
Также по итогам года Тюменская область стала лидером в УрФо по урожайности зерновых
и зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта, по производству молока, мяса и яиц, а также по объему выращенной рыбы.
Александр Моор отметил, что в 2024 году В Тюменской области продолжается реализация мер поддержки бойцов, принимающих участие в СВО, и членов их семей. В частности, с 1 июня 2023 года работает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества».
«Будут реализованы 18 социальных проектов, направленных на поддержку участников СВО и их семей», — отметил губернатор.
Также он сказал о том, что сейчас продолжается поставка бойцам дополнительной помощи — амуниции, специального оборудования, дронов, автомобилей повышенной проходимости.
«В начале специальной военной операции чаще всего бойцам требовалось дополнительное обмундирование, средства для бытового обустройства — печи, свечи, инструменты. Сейчас запрос — на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, спецоборудования для саперов, автомобили», — отметил губернатор Александр Моор.
Он также добавил, что регион держит связь с командирами подразделений и в случае необходимости предоставляет всю необходимую помощь.