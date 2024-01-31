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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Губернатор Александр Моор рассказал о планах Тюменской области на 2024 год.

Губернатор Александр Моор рассказал о планах Тюменской области на 2024 год

31 января 2024, 14:31
Фото: nashgorod.ru
Губернатор Александр Моор рассказал о планах Тюменской области на 2024 год.

Губернатор Александр Моор рассказал о планах Тюменской области на 2024 год

Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе пресс-конференции подвел итоги социально-экономического развития региона за 2023 год и рассказал о планах на 2024-й. В частности Моор рассказал о планах на развитие инфраструктуры и увеличению экономических показателей.

Развитие социальной инфраструктуры и строительства

Губернатор Тюменской области начал пресс-конференцию с рассказа о достижениях области в сфере образования. Неслучайно встреча с журналистами проходила в региональном центре «Новое поколение», где юные дарования региона начинают свою карьеру в науке и в перспективе станут востребованными специалистами.

Ученики тюменской ФМШ.Ученики тюменской ФМШ.
Ученики тюменской ФМШ.
Фото: nashgorod.ru

Так, физико-математическая школа в прошлом году заняла 8 место в рейтинге лучших в России по конкурентоспособности выпускников. Также 3 учреждения специального образования попали в сотню лучших образовательных учреждений.

«Мы в 2023-году, который был объявлен годом педагога и наставника выполнили план по строительству образовательных учреждений. Параллельно мы еще строим, или начнем строительство семи новых объектов. В том числе недавно анонсированных — две школы в Тюменском районе. Это село Мальково и Винзили. У нас одновременно в контракте и проектирование и строительство», — отметил губернатор Моор.

Так в 2024 году будут сданы в эксплуатацию:

  • школа в д. Овсянникова Тобольского района на 60 учебных мест;

  • школа в с. Большой Карагай Вагайского района на 60 учебных мест;

  • школа в мкр. Мелиораторов г. Тюмени на 1101 учебное место;

  • школа в с. Большой Краснояр Ярковского района на 60 учебных мест.

Александр Моор рассказал о планах по строительству школ в Тюменской области.Александр Моор рассказал о планах по строительству школ в Тюменской области.
Александр Моор рассказал о планах по строительству школ в Тюменской области.
Фото: nashgorod.ru

Александр Моор также отметил, что застройка Тюменской области ведется семимильными шагами, за последние два десятка лет удалось нарастить темпы строительства в пять раз.

«2424 тыс. кв. метров введено. Много это или мало все познается в сравнении. В начале века мы ввели в эксплуатацию 453 тыс. кв. метра. И получается за 23 года больше чем в пять раз увеличили темпы строительства. При чем, судя по всему, в 2024 году темпы ввода будут такими же хорошими», — сказал Моор.

Однако в новых микрорайонах также необходимы детские сады и школы, а потому в 2024 году начнется строительство следующих школ и детских садов:

  • школа в с. Мальково Тюменского района на 1101 учебное место;
  • школа в п. Винзили Тюменского района на 1101 учебное место;
  • школа в мкр. Ямальский-1 г. Тюмени на 1200 учебных мест;
  • школа в с. Ситниково Омутинского района на 200 учебных мест;
  • средняя школа в п. Муген Уватского района на 60 учебных мест;
  • начальная школа в д. Вершинская Вагайского района на 20 учебных мест и дошкольное отделение на 12 мест;
  • детский сад в районе ЖК «Легенда парк» г. Тюмень на 317 мест.
В Тюменской области в 2024 году в эксплуатацию сдадут 4 школы и начнут строительство еще 6 школ и одного детского сада.В Тюменской области в 2024 году в эксплуатацию сдадут 4 школы и начнут строительство еще 6 школ и одного детского сада.
В Тюменской области в 2024 году в эксплуатацию сдадут 4 школы и начнут строительство еще 6 школ и одного детского сада.
Фото: nashgorod.ru

Программа модернизации первичного звена здравоохранения

Также в планах на 2024 год у властей региона развитие сферы здравоохранения, а также закупка оборудования. Если говорить более детально, то в 2024 году планируется:

  • строительство поликлиники в Тюменском районе (р.п. Богандинский);
  • замена 19 ФАПов и 1 врачебной амбулатории;
  • на 12 объектах провести реконструкцию и капитальный ремонт;
  • закупить 17 единиц автотранспорта для доставки медработников и пациентов;
  • приобрести 101 единицу медоборудования и инструментов.
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Строительство дорог

Губернатор также рассказал о масштабных проектах, касающихся дорожной инфраструктуры, которые будут реализованы в регионе, в их числе новый мост через Туру, который позволит жителям заречной части города выезжать в другие части Тюмени, минуя ее центральную часть.

Губернатор Тюменской области рассказал о развитие дорожной сети в Тюмени.Губернатор Тюменской области рассказал о развитие дорожной сети в Тюмени.
Губернатор Тюменской области рассказал о развитие дорожной сети в Тюмени.
Фото: nashgorod.ru
«Сейчас проектируем новый мост через реку Тура с выходом на улицу Коммунистическую и связкой с улицей Газовиков. Такая артерия, которая создала бы еще одну возможность из заречной части попасть в центральную часть, минуя центр города», — сказал Моор.

Также в число запланированных проектов для реализации вошли:

  • южный обход Тюмени;
  • развязка в районе Падерина и Патрушева;
  • развязка с ул. Пермякова;
  • развязка Московского тракта с ул. Фармана Салманова;
  • развязка Мельникайте-Дружбы с ул. Щербакова;
  • развязка в районе Воронинских горок;
  • тоннель возле ул. Первомайской с выходом на ул. Калинина.

Развитие технологического суверенитета и сельского хозяйства

Александр Моор рассказал о развитии сельского хозяйства и промышленности в регионе.Александр Моор рассказал о развитии сельского хозяйства и промышленности в регионе.
Александр Моор рассказал о развитии сельского хозяйства и промышленности в регионе.
Фото: nashgorod.ru
«Результат прогресса — пинок сзади», — сказал губернатор Тюменской области.

Под «пинком» глава региона имел ввиду вызовы, которые продолжает ставить современность. В частности в регионе до сих пор ведется работа по обретению технологического суверенитета и импортозамещению. Однако с этой задачей в прошлом году регион справился, об этом говорят итоги инвестпроектов, среди которых:

  • племенной репродуктор индейки 2-го порядка на 12 млн инкубационных яиц в Исетском районе;
  • 4-я очередь тепличного комбината ООО «ТК ТюменьАгро» по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте;
  • первая очередь завода по глубокой переработке гороха АО «Протеинсиб»;
  • 2-я очередь научно-технического центра ООО «НОВАТЭК НТЦ».

Также по итогам года Тюменская область стала лидером в УрФо по урожайности зерновых
и зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта, по производству молока, мяса и яиц, а также по объему выращенной рыбы.

Поддержка бойцов СВО

Александр Моор отметил, что в 2024 году В Тюменской области продолжается реализация мер поддержки бойцов, принимающих участие в СВО, и членов их семей. В частности, с 1 июня 2023 года работает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества».

«Будут реализованы 18 социальных проектов, направленных на поддержку участников СВО и их семей», — отметил губернатор.

Также он сказал о том, что сейчас продолжается поставка бойцам дополнительной помощи — амуниции, специального оборудования, дронов, автомобилей повышенной проходимости.

Губернатор Тюменской области пообещал, что в 2024 году также будут действовать меры поддержки для семей бойцов СВО.Губернатор Тюменской области пообещал, что в 2024 году также будут действовать меры поддержки для семей бойцов СВО.
Губернатор Тюменской области пообещал, что в 2024 году также будут действовать меры поддержки для семей бойцов СВО.
Фото: nashgorod.ru
«В начале специальной военной операции чаще всего бойцам требовалось дополнительное обмундирование, средства для бытового обустройства — печи, свечи, инструменты. Сейчас запрос — на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, спецоборудования для саперов, автомобили», — отметил губернатор Александр Моор.

Он также добавил, что регион держит связь с командирами подразделений и в случае необходимости предоставляет всю необходимую помощь.

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