Экономическое развитие

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Богатая жизнь и чистый воздух: какой должна была стать Тюменская область к 2020 году?
1 ноября, 01:05
Тюмень — новая столица? В регионе ждут госкомпании из Москвы. Зачем это нужно?
1 августа, 10:17
Тюменская область вошла в число лидеров рейтинга инвестиционного климата
7 июня, 08:56
Губернатор Александр Моор рассказал о планах Тюменской области на 2024 год
31 января, 14:31
Стройплощадку логистического центра Ozon вблизи Успенки подключили к электричеству
17 января, 11:04
2023
«Какой будет Тюмень будущего?»: городские власти заглянули за 2026 год
26 октября 2023, 07:09

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