Арбитражи января: хитрый тюменец, дело интимного салона и долгожданное банкротство

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Житель Тюмени решил год начать роскошно и в январе взял в банке кредит на 2 миллиона 369 тысяч 600 рублей. Однако выплачивать его мужчина не собирался, а потому ни одного платежа по долгу, комиссии и процентам не прошло. Так сумма долга достигла 2 миллионов 423 тысяч 115 рублей.
Предвосхищая недовольство банка и грядущее судебное разбирательство, мужчина сам обратился в Арбитражный суд Тюменской области, но с заявлением о признании себя банкротом. Его в скором времени удовлетворили, а потому в иске, который позже подал банк, чтобы взыскать средства с должника, судом было отказано.
Казалось бы, хитрый мужчина смог законно списать долги, рекламу чего мы можем видеть ежедневно на каждом столбе. Но на деле не все так просто и красочно.
«Да, если у человека имеется долг превышающий 500 тысяч рублей и он не может внести платеж, то он может и даже обязан подать заявление о собственном банкротстве. Однако, если провести эту операцию незаконным путем, то обманщику может грозить уголовная ответственность. А если все законно, то не стоит забывать об изъятии имущества, ведь кредиты просто так не раздаются, там всегда прописаны условия банкротства. А потому в этом случае банку нужно просто переоформить заявление», — объясняет юрист Павел Шадрин.
Он также говорит о том, что потеря всех накоплений и имущества — это не единственные последствия банкротства. На ближайшие 5 лет банкроту запрещено брать кредиты и займы, не указывая факт банкротства.
Еще в сентябре 2023 года в ходе проверки тюменские полицейские заглянули в «Студию 83». «Наш город» обнаружил, что, по документам, компания специализируется на «предоставления косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты», однако сайт «Студии 83» не похож на парикмахерскую, из услуг там лишь интимные массажи разных видов. Однако претензия силовиков заключалась в другом, они зафиксировали там факт продажи алкогольной продукции без лицензии.
В июне «Студию 83» привлекли к ответственности за это административное нарушение по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ. Однако с этим решением руководство заведения не согласилось и обратилось в суд кассационной инстанции с жалобой.
Но по результатам рассмотрения жалоба была оставлена без удовлетворения, судебные акты нижестоящих судов оставили без изменения. Отметим, что директором организации числится Антон Ваганов, но на 36,5% заведение принадлежит Таисии Поповой, которая владеет и другими «Студиями», в Новосибирске, Симферополе и Перми. Все копании имеют аналогичную отрасль работы.
История банкротства компании «Энки-Строй», связанной с холдингом «Арсиб», тянется еще с начала прошлого года. Тогда Арбитражный суд по ходатайству налоговой ввел в отношении ООО «Энки Строй» процедуру наблюдения, так как налоговики обратилась в суд с заявлением о признании дочерней компании холдинга «Арсиб» банкротом, в связи с задолженностью в федеральный бюджет, которая выросла до 964 556 318 рублей.
Причем вместе с этой компанией банкротили и другие «дочки» «Арсиба» — торговый дом «Энки» и ООО «Магеллан». Так последнюю уже признали банкротом за долги, превышающие 50 миллионов рублей.
А в январе текущего года несостоятельной признали и ООО «Энки-Строй».
«Рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) отчет временного управляющего, суд признал Общество банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев со дня принятия решения», — сообщается в картотеке арбитражных дел.
Однако, стоит отметить, что банкротство предприятий «Арсиба», имеющих значительную задолженность, часто называют тактикой ведения бизнеса компании. Однако, по неизвестным обстоятельствам, доходы членов бизнес-династии растут вместе со стопкой административных производств и жалоб.