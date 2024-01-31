Арбитражи января: хитрый тюменец, дело интимного салона и долгожданное банкротство

Еще в сентябре 2023 года в ходе проверки тюменские полицейские заглянули в «Студию 83». «Наш город» обнаружил, что, по документам, компания специализируется на «предоставления косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты», однако сайт «Студии 83» не похож на парикмахерскую, из услуг там лишь интимные массажи разных видов. Однако претензия силовиков заключалась в другом, они зафиксировали там факт продажи алкогольной продукции без лицензии.