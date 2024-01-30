Следком изъял бухгалтерские документы Тюменского концертно-театрального объединения

По словам инсайдера, следователей интересовала только финансовая отчетность Тюменского драмтеатра. Он отметил, что в ТКТО ведется бухгалтерия по всем подведомственным учреждениям (кроме драмтеатра в объединение входят филармония, театр кукол, ДК «Нефтяник» и Тобольский драматический театр).