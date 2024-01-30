Следком изъял бухгалтерские документы Тюменского концертно-театрального объединения

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Об этом рассказал «Ура.ру» со ссылкой на инсайдера, осведомленного о ситуации.
«Сегодня, примерно в 10 часов утра, в здание Тюменского большого драматического театра ворвались люди с автоматами. Все — в балаклавах. Ими была произведена выборочная выемка документов бухгалтерии ТКТО», — сообщил собеседник издания.
По словам инсайдера, следователей интересовала только финансовая отчетность Тюменского драмтеатра. Он отметил, что в ТКТО ведется бухгалтерия по всем подведомственным учреждениям (кроме драмтеатра в объединение входят филармония, театр кукол, ДК «Нефтяник» и Тобольский драматический театр).
Ранее стало известно, что Следком и УСБ провели проверки в одном из полицейских участков Тюмени, где, сотрудники проявили бездействие на заявление местного бизнесмена. Мужчина подвергся пытками и издевательствам со стороны представителей азербайджанской диаспоры.