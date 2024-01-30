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В центре Тюмени молодые парни устроили покатушки на санках, прицепленных к автомобилю

В центре Тюмени молодые парни устроили покатушки на санках, прицепленных к автомобилю

30 января 2024, 15:18
Фото: 1MI
На улице Ленина в Тюмени молодые люди устроили «покатушки» на санках, прицепленных к автомобилю. Водителем оказался 19-летний студент, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Не смотря на то, что молодые люди предусмотрительно сняли с машины госномера, сотрудники ГИБДД «вычислили» нарушителей по камерам.

Видео: ГИБДД Тюменской области/телеграм
«Идея пришла спонтанно. Просто сидели, пришла такая идея, не для интернета, для себя — вспомнить себя в старости, такие воспоминания веселые. Риски мы понимали, мы брали на себя ответственность. И в случае чего, я бы полностью нес ответственность за него, поэтому мы старались максимально аккуратно, во все зеркала смотрели», — рассказал студент автоинспекторам.

За экстремальные катания и снятие госномеров с автомобиля молодого водителя привлекли к административной ответственности. За нарушения ПДД ему назначен штраф — 6 тысяч рублей.

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