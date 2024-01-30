«Ограниченный ресурс»: как борьба за воду сказывается на состоянии Туры?

Однако есть и другая версия, согласно которой минимальный попуск поды оставляют Китай и Казахстан, которые могли увеличить забор воды из рек, которые протекают на их территории и на территории России. Здесь стоит вспомнить о том, что Тура связана с бассейном Иртыша, а в Казахстане, близ города Серебрянск, как раз на реке Иртыш есть Бухтарминская ГЭС. От ее регулировки во многом зависит уровень Иртыша, Туры и Тобола, об этом говорит гидролог Сергей Демченко.