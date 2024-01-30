«Ограниченный ресурс»: как борьба за воду сказывается на состоянии Туры?

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Река Тура имеет протяженность более тысячи километров, ее притоки — Салда, Тагил, Ница, Пышма и Актай, исток — Средний Урал.
«Для того, чтобы рассуждать о заборах воды из Туры и влиянию на эту реку других водоемов, важно понимать, что Тура относится к бассейну Иртыша. Исток находится в горном массиве среднего Урала. На своем пути наша река встречает десятки населенных пунктов, каждый из которых оказывает влияние на реку. Также Тура носит трансграничный характер и пролегает не только в Тюменской области, но и в Сверловской», — объясняет эколог Ирина Гаврина.
Также эксперт рекомендует проследить путь Туры, который проходит через следующие населенные пункты:
«Мы видим, что свой путь река начинает в поселке Вологина Свердловской области. Далее дорога также тянется через населенные пункты Свердловской области. Допускается, что там и могли перекрыть сток Туры — нам могли оставить минимальный санитарный попуск воды для того, чтобы самим не лишиться ресурса», — говорит эколог.
К тому же эко-активист Дмитрий Казанов допускает вероятность незаконной постройки водохранилищ, которые уменьшают водосток рек и напрямую ведут к обмелению.
«Частники свободно могли незаконно построить хранилища, такая практика в России применяется и не всегда быстро наказывается», — говорит активист.
О пагубном влиянии поселений на Туре рассказывает и кандидат биологических наук Федор Макаров, считающий, что даже легальное по закону освоение берегов реки убивает Туру и приводит к ее полному иссушению.
«Факторов, усугубляющих ситуацию, много, но есть доказанный факт — если близ реки расположено поселение, то речные экосистемы будут гарантировано нарушены. Река — это живой организм, мы не можем врываться в его естественные процессы, возводя дома, мосты, переправы и прочее», — говорит ученый.
О «вкладе» жителей Свердловской области в обмеление Туры говорит и директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин.
«В истоках Туры, в Свердловской области, находятся мощные металлургические предприятия, которые отвечают за хроническое загрязнение. Эти добывающие и перерабатывающие металлы компании считаются одними из наиболее грязнорабочих и активно используют воду, посылая в реку большой объем загрязнителей», — говорит ученый.
Однако есть и другая версия, согласно которой минимальный попуск поды оставляют Китай и Казахстан, которые могли увеличить забор воды из рек, которые протекают на их территории и на территории России. Здесь стоит вспомнить о том, что Тура связана с бассейном Иртыша, а в Казахстане, близ города Серебрянск, как раз на реке Иртыш есть Бухтарминская ГЭС. От ее регулировки во многом зависит уровень Иртыша, Туры и Тобола, об этом говорит гидролог Сергей Демченко.
«Казахстан оставляет только минимальные попуски с водохранилищ. Вдобавок и Китай стал активно извлекать иртышскую воду. Это происходит на северо-западе Китая, где быстрый рост населения, и людям теперь требуется значительно больше воды. Вдобавок в Китае сейчас построено 12 водохранилищ и канал, подающий воду к местам нефтедобычи, который также в больших объемах забирает воду», — объясняет гидролог.
Однако с этой версией не согласен кандидат биологических наук Макаров. Он винит в обмелении засуху и постройки близ реки.
«Продолжающаяся последние несколько лет засуха спровоцировала дефицит осадков, которых ныне недостаточно для поддержания нормального уровня воды в почве, а потому и происходит естественное снижение уровня грунтовых вод, которые являются одним из основных источников в питании реки», — говорит ученый.
Однако специалисты убеждены в том, что даже в сложившейся ситуации можно сделать так, чтобы воды хватало всем даже в засушливые периоды. В частности, для спасения Туры от влияния городов и поселений необходимо провести очистку дна и сформировать прибрежные защитные лесные полосы. Они помогут задержать снег, который весной поможет реке восполнить водный баланс.
Рекомендуется также уменьшить объемы забора воды. Отметим, что власти Тюменской области ввели режим ЧС из-за уровня воды в Туре, но эта мера касалась только наблюдения за состоянием реки. В Свердловской области мер по восстановлению уровня воды также не принималось. А потому, чтобы решить проблему трансграничной реки, власти Тюменской области обратились в Федеральное агентство водных ресурсов, чтобы включить мероприятия по расчистке Туры в федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. Однако и это обращение пока не дало результатов.