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В Тюменской области инвестор вложит 400 млн рублей в строительство причала на Иртыше

В Тюменской области инвестор вложит 400 млн рублей в строительство причала на Иртыше

11 декабря 2023, 11:37
Фото: 1MI
На реке Иртыш в Тобольском районе построят причал. Проект реализует инвестор, который планирует вложить в него 400 млн рублей. Из них 50 млн — заем Инвестиционного агентства Тюменской области, сообщает Информагентство правительства региона.

По завершению проекта область получит 19 новых рабочих мест. Начало работ инвестор — предприятие «ТВС» — запланировал на 2024 год. Причал на Иртыше поможет решить производственные задачи и оказания погрузо-разгрузочных услуг.

«Компания порядка десяти лет собирает и обрабатывает отходы на территории нефтегазовых месторождений Ямала и утилизирует на тобольском полигоне. Год назад предприятие начало осуществлять водные перевозки по морским и внутренним водным путям», — прокомментировали в информационной службе.

Ранее стало известно, что экономику Тюменской области пополнят несколько миллиардов рублей. Все это — за счет реализации трех новых инвестпроектов — в нефтегазовой, производственной и перерабатывающей сферах.

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#Общество#Ирина Швецова#Инвестиции#Инвестиционная программа
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