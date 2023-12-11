В Тюменской области инвестор вложит 400 млн рублей в строительство причала на Иртыше

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
По завершению проекта область получит 19 новых рабочих мест. Начало работ инвестор — предприятие «ТВС» — запланировал на 2024 год. Причал на Иртыше поможет решить производственные задачи и оказания погрузо-разгрузочных услуг.
«Компания порядка десяти лет собирает и обрабатывает отходы на территории нефтегазовых месторождений Ямала и утилизирует на тобольском полигоне. Год назад предприятие начало осуществлять водные перевозки по морским и внутренним водным путям», — прокомментировали в информационной службе.
Ранее стало известно, что экономику Тюменской области пополнят несколько миллиардов рублей. Все это — за счет реализации трех новых инвестпроектов — в нефтегазовой, производственной и перерабатывающей сферах.