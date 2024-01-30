В тюменском отделе полиции прошли обыски из-за жалоб горожан на бездействие

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на свой источник, близкий к правоохранительным структурам. По информации инсайдера, решение о проверке было принято после того, как на бездействие местных сотрудников пожаловался предприниматель, над которым издевались представители азербайджанской диаспоры, выбивая из него долги.
«Проверка в восьмом отделе полиции прошла 29 января. Сотрудники УСБ УМВД и Следственного комитета проверяли, какая работа ведется по заявлениям на мужчин, которые издевались над должниками одной из тюменских компаний, торгующих топливом», — цитирует издание своего собеседника.
О претензиях бизнесмена к тюменским полицейским стало известно накануне. По его словам, два сотрудника компании «СибирьНефтьРесур», которые являются также членами азербайджанской диаспоры, требовали с него, как с контрагента, погасить задолженность перед предприятием. При этом мужчины применяли к нему пытки — приставляли пистолет к виску и фаллоимитатор к анальному отверстию. Подобным издевательствам подверглись и другие должники компании. Потерпевшие обращались в тюменский отдел полиции №8, но там им не помогли.