В тюменском отделе полиции прошли обыски из-за жалоб горожан на бездействие

О претензиях бизнесмена к тюменским полицейским стало известно накануне. По его словам, два сотрудника компании «СибирьНефтьРесур», которые являются также членами азербайджанской диаспоры, требовали с него, как с контрагента, погасить задолженность перед предприятием. При этом мужчины применяли к нему пытки — приставляли пистолет к виску и фаллоимитатор к анальному отверстию. Подобным издевательствам подверглись и другие должники компании. Потерпевшие обращались в тюменский отдел полиции №8, но там им не помогли.