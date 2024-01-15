«Бездействие, всем все равно»: московский адвокат обратился к тюменским силовикам

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Максим Калинов адресовал свои обращения главам трех силовых ведомств в Тюменской области: Владимиру Московских, главе региональной прокуратуры, Александру Кублякову, главе регионального СУ СК и Александру Смирнову, который с недавних пор возглавляет региональное УМВД.
Адвокат рассказал «Нашему городу», что поводом для обращения и требования ответов от глав ведомств стали отказы в возбуждении дел о пытках и намеренное препятствие в расследовании этих дел.
«Нельзя не отметить, что некоторые сотрудники прокуратуры Тюмени, вместо того, чтобы тщательнейшим образом заняться рассмотрением жалоб на пытки, наоборот, тщательнейшим образом ищут всевозможные пути, чтобы данные обращения не рассматривать, дабы скрыть свою халатность и поверхностное отношение к работе. Яркий пример тому, сотрудница прокуратуры Тюмени ******* которая вместо того, чтобы спланировать работу по рассмотрению жалоб на пытки, чтобы не рассматривать обращения, стала тщательно проверять мои полномочия, чтобы не проводить проверки по заявлениям пострадавших от пыток и для этого даже вылетела в Москву, где искала встречи с председателем коллегии адвокатов, что наглядно показывает полное нежелание некоторых сотрудников прокуратуры региона бороться с пытками», — считает Калинов.
Правозащитник просит провести проверки по последним обращениям о пытках в Тюменской области и в ответе не разъяснять его права, а начать действовать.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что правозащитники в России говорят о том, что Тюменская область — регион, в котором достаточно остро стоит проблема пыток. Жители региона объединяются в группы и штурмуют Генеральную прокуратуру, чтобы добиться изменений в этой системе.