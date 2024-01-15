«Бездействие, всем все равно»: московский адвокат обратился к тюменским силовикам

Ранее «Наш город» сообщал о том, что правозащитники в России говорят о том, что Тюменская область — регион, в котором достаточно остро стоит проблема пыток. Жители региона объединяются в группы и штурмуют Генеральную прокуратуру, чтобы добиться изменений в этой системе.