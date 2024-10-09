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Пытки

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И снова о пытках. Осужденный глава ОПГ Магер обратился к Путину с призывом
Иван Магер выступил с обращением, в котором обратил внимание на поведение свидетелей и потерпевших, связанных с его делом.
9 октября, 16:57
«Рассматривали мои интимные фото»: тюменка рассказала о пытках в отделении полиции
28 февраля, 07:15
Членов ОПГ, пытавших тюменских бизнесменов, объявили в международный розыск
Представителей компании «СибирьНефтьРесурс» обвиняют в вымогательстве и пытках. Пострадавшие заявляют, что они также причастны к похищению людей.
23 февраля, 12:37
В Тюмени засекречен процесс по делу о пытках в отделе полиции
В Тюмени сделали закрытым судебный процесс по делу о пытках в отделе полиции на Тульской.
21 февраля, 13:35
Адвокат рассказал, зачем в Тюмень могли приехать высокопоставленные силовики
9 февраля, 06:55
В тюменском отделе полиции прошли обыски из-за жалоб горожан на бездействие
Работу отдела полиции №8 Тюмени проверяет Следком и управление службы собственной безопасности МВД.
30 января, 13:44
«Приставляли пистолет и фаллоимитатор»: тюменские бизнесмены жестоко пытают неугодных
30 января, 06:40
Пытками в Тюмени заинтересовалась член СПЧ России Ева Меркачева
25 января, 07:53
Мать тюменского арестанта обратилась к 450 депутатам Государственной думы РФ
17 января, 08:10
«Бездействие, всем все равно»: московский адвокат обратился к тюменским силовикам
15 января, 07:33
«Хотим справедливого правосудия»: тюменцы продолжают бороться с пытками в регионе
11 января, 07:59
2023
«Отменят приговор?»: экспертиза подтвердила, что тюменского заключенного пытали
22 декабря 2023, 08:01
Управление собственной безопасности заинтересовалось тюменцем, заявившим о пытках
11 декабря 2023, 08:30
В Тюмени будут судить двух полицейских по обвинению в пытках
Два сотрудника полиции, обвиняемые в пытках, ожидают суда в Тюмени. Уголовные дела в отношении экс-силовиков рассмотрит Ленинский районный суд.
1 декабря 2023, 11:49
Заявивший о пытках тюменец обратился к уполномоченному по правам человека в РФ
29 ноября 2023, 08:31
«Заставляли дать иные показания»: еще один тюменец пожаловался на пытки силовиков
22 ноября 2023, 09:18
Суд отказался возбуждать дело о пытках по заявлению фигуранта «Тюменского дела»
25 октября 2023, 09:31
Член ОНК Тюмени Виктор Нестерук сообщил в Генпрокуратуру о пытках
25 октября 2023, 06:11
«Ток по коже»: в Тюмени ждут проверку из Генпрокуратуры из-за массовых жалоб на пытки
11 октября 2023, 09:15
«За людей не считают»: адвокаты пожаловались в Генпрокуратуру на массовые пытки
18 июля 2023, 10:22

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