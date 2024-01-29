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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

В Тюмени вандалы разнесли спортивную площадку

«Варварский поступок»: в Тюмени вандалы разнесли спортивную площадку

29 января 2024, 09:41
Фото: Управа Восточного А. О. Администрации г. Тюмени

В Тюмени вандалы разнесли спортивную площадку

Прошлой осенью на Энергостроителей появилась новая площадка. Однако на выходных она пострадала от рук неизвестных людей.

Погром обнаружили сотрудники подрядной организации, вышедшие утром на обслуживание объекта. Неизвестные сломали сиденья и частично оторвали навес, сообщили в администрации Тюмени.

Фото: Управа Восточного А. О. Администрации г. Тюмени

Подрядчик уже заменил сиденья на большой трибуне запасными. На других трибунах пробит поликарбонат, поэтому обломанные кресла придется полностью демонтировать. Вместо них там установят деревянные лавки.

«Каток был очень популярен у жителей района, здесь многолюдно вечерами и в выходные дни. Тем более непонятен такой варварский поступок, который лишил комфорта самих же горожан», — подчеркнули в администрации.

В администрации также сообщили, что ущерб будет оценен в ближайшее время. Позже будет написано заявление в полицию.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени молодой человек после ссоры с девушкой распродал мебель в съемной квартире. Перед этим половину мебели он разнес в щепки.

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#Общество#Происшествия#Администрация#Новости тюмени#Полицейские#Вандализм#Вандалы#Администрация Тюмени#Любовь Селезнева
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