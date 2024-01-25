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Пытками в Тюмени заинтересовалась член СПЧ России Ева Мрекачева.

Пытками в Тюмени заинтересовалась член СПЧ России Ева Меркачева

25 января 2024, 07:53
Фото: 1MI
Пытками в Тюмени заинтересовалась член СПЧ России Ева Мрекачева.

Пытками в Тюмени заинтересовалась член СПЧ России Ева Меркачева

После нашей публикации о жалобах на пытки в Тюменской области, на ситуацию обратила внимание член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она подчеркнула серьезность ситуации, сложившейся в регионе.

Тюменцы продолжают регулярно ездить в Генпрокуратуру, чтобы добиться расследования заявлений о пытках, которые все чаще звучат из уст заключенных и обвиняемых. На ситуацию, о которой, в последние полгода буквально кричат родственники, и близкие тех, кто мог подвергнуться насилию со стороны правоохранителей, обратила внимание Ева Меркачева.

«Получила несколько обращений из Тюмени о пытках, и вот через СМИ еще. Похоже, что там все очень серьёзно. Речь идет о десятках людей, которые подвергались пыткам», — сообщила она.

Напомним, что в Тюмени продолжают бороться за невиновность Михаила Губина, который отбывает наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Заключенный многократно заявлял о том, что он не виновен и признательные показания из него выбили пытками. Ева Меркачева заинтересована его делом и сторона защиты Губина рассчитывает на ее содействие в проведении должного расследования.

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Ранее «Наш город» рассказывал о подробностях дела Михаила Губина и экспертизах, которые могут доказать его невиновность.

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