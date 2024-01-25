Пытками в Тюмени заинтересовалась член СПЧ России Ева Меркачева

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Тюменцы продолжают регулярно ездить в Генпрокуратуру, чтобы добиться расследования заявлений о пытках, которые все чаще звучат из уст заключенных и обвиняемых. На ситуацию, о которой, в последние полгода буквально кричат родственники, и близкие тех, кто мог подвергнуться насилию со стороны правоохранителей, обратила внимание Ева Меркачева.
«Получила несколько обращений из Тюмени о пытках, и вот через СМИ еще. Похоже, что там все очень серьёзно. Речь идет о десятках людей, которые подвергались пыткам», — сообщила она.
Напомним, что в Тюмени продолжают бороться за невиновность Михаила Губина, который отбывает наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Заключенный многократно заявлял о том, что он не виновен и признательные показания из него выбили пытками. Ева Меркачева заинтересована его делом и сторона защиты Губина рассчитывает на ее содействие в проведении должного расследования.
Ранее «Наш город» рассказывал о подробностях дела Михаила Губина и экспертизах, которые могут доказать его невиновность.