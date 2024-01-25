Пытками в Тюмени заинтересовалась член СПЧ России Ева Меркачева

Напомним, что в Тюмени продолжают бороться за невиновность Михаила Губина, который отбывает наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Заключенный многократно заявлял о том, что он не виновен и признательные показания из него выбили пытками. Ева Меркачева заинтересована его делом и сторона защиты Губина рассчитывает на ее содействие в проведении должного расследования.