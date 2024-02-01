В Тюменской области катастрофически растет заболеваемость корью

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Столько же было зафиксировано за весь прошлый год. По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, все выявленные случаи кори не связаны между собой и обнаружены у непривитого населения.
«Ситуация с заболеваемостью корью управляемая и находится под контролем регионального управления Роспотребнадзора», — сообщили 72.RU в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году корью в Тюменской области переболели 30 жителей региона, в том числе 23 ребенка. Большая часть случаев была выявлена в областной столице.