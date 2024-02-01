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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

В Тюменской области выявлены новые случаи заражения корью

В Тюменской области катастрофически растет заболеваемость корью

1 февраля 2024, 07:13
Фото: 1MI

В Тюменской области выявлены новые случаи заражения корью

В Тюменской области распространяется серьезное инфекционное заболевание — корь. С начала года выявлен один случай заражения в Тюмени и 28 случаев заболевания данной инфекцией в Тобольске. В числе заболевших — 10 детей.

Столько же было зафиксировано за весь прошлый год. По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, все выявленные случаи кори не связаны между собой и обнаружены у непривитого населения.

«Ситуация с заболеваемостью корью управляемая и находится под контролем регионального управления Роспотребнадзора», — сообщили 72.RU в ведомстве.
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Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году корью в Тюменской области переболели 30 жителей региона, в том числе 23 ребенка. Большая часть случаев была выявлена в областной столице.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Инфекция#Тюменская область#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Корь
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