«Опаснее COVID-19»: вирусная инфекция атаковала жителей Тюменской области

Среди штаммов коронавируса сейчас лидирует «омикрон», однако чаще всего жителям Тюменской области ставят диагноз ОРВИ. Как говорит терапевт Никита Перминов, не стоит забывать о том, что под аббревиатурой ОРВИ подразумевается более двух сотен вирусов, а потому их опасность недооценивать не стоит.