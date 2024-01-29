«Опаснее COVID-19»: вирусная инфекция атаковала жителей Тюменской области

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Только за прошлую неделю было выявлено более 931 тысячи случаев заболевания COVID-19 и гриппом. В Тюменской области за прошлую неделю коронавирус был обнаружен у 221 человека. Известно, что сейчас отделы крупных компаний региона переводят на удаленный режим работы, чтобы не допустить распространения вирусов.
Причем тюменский инфекционист Владимир Сорокин считает, что сейчас нельзя говорить о том, что коронавирус — самая страшная инфекция среди прочих, а потому целесообразно опасаться и болезни, которая, на первый взгляд, кажется обычным ОРВИ.
«Важно понимать, что тяжелые последствия могут вызывать не только штаммы COVID-19, грипп и ОРВИ не стоит недооценивать. Сейчас у нас в регионе зафиксированы случаи возникновения тяжелых осложнений, которые возникли на фоне обычного вирусного заболевания, а потому важно ответственно относиться к ухудшению самочувствия», — говорит Сорокин.
Он также напоминает, что вирусы постоянно мутируют и могут адаптироваться к средствам лечения, тем самым продлевая время болезни и усугубляя последствия. Так на прошлой неделе в России заметно снизилось количество госпитализированных и выздоровевших.
«За третью неделю 2024 года в стране госпитализированы 3 248 человек. Выздоровело 29 629 человек, или на 25,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости составил 17,2», — рассказали эксперты.
Говоря об особой опасности гриппа и ОРВИ, вирусолог Геннадий Уманский подчеркивает, что сейчас из вирусов гриппа наибольшее распространение получил грипп А. Его активность, по прогнозам врача, продлится еще около 4 недель.
«Грипп А может оказаться опасным даже для здорового человека. Он, как и другие ОРВИ может привести к пневмонии, а она, в свою очередь, может спровоцировать проблемы в работе дыхательной системы, головного мозга, зрения и т. д. Не исключается и летальный исход», — говорит врач.
Среди штаммов коронавируса сейчас лидирует «омикрон», однако чаще всего жителям Тюменской области ставят диагноз ОРВИ. Как говорит терапевт Никита Перминов, не стоит забывать о том, что под аббревиатурой ОРВИ подразумевается более двух сотен вирусов, а потому их опасность недооценивать не стоит.
Врачи расходятся во мнениях, рассуждая о вероятности массовой тридемии — заражением сразу тремя вирусами. Такие случаи уже были зафиксированы, но одни единичны. Однако о заражении двумя вирусами, которое называют суперинфекцией, говорят вполне серьезно.
«Обычно в таких случаях второй вирус, вторая инфекция, проявляется на второй неделе заболевания. Так вирус гриппа часто ослабляет организм, прорывая путь бактериальным инфекциям», — сообщает врач-терапевт Татьяна Швецова.
Особенно часто, по словам терапевта, случаи заражения встречаются зимой из-за низкой температуры и сухости воздуха. Также на повышенную вероятность заражения влияет общее состояние организма, в частности хронические заболевания и ослабленный иммунитет.
«Самое опасное в суперинфекции — это повышенный риск возникновения осложнений, среди которых пневмония, которая губит даже молодых и здоровых. А потому хочется настоятельно порекомендовать тюменцам обращаться в больницу и не заниматься самолечением. Пневмония не дает симптомов в первые дни и распространяется очень быстро, а потому шутить с этим не нужно», — говорит Швецова.
Учитывая особую обеспокоенность врачей осложнений после гриппа, ОРВИ и COVID-19, в число которых входит пневмония, врач-пульмонолог Юлия Шишкина рассказала о том, как распознать симптомы поражения легких.
«Пациенты жалуется на общую слабость, кашель с отделением слизистой или желтой,
зеленоватой мокроты, повышение температуры тела в течение дня. Для каждой
возрастной группы есть свои особенности», — говорит врач.
Шишкина отмечает, что у детей грудного возраста, а также детей до 3-х лет, заподозрить пневмонию можно по нескольким признакам:
У людей пожилого возраста можно заподозрить пневмонию по следующим симптомам:
По словам пульмонолога, наиболее эффективными методами профилактики заболеваний органов дыхания являются здоровый образ жизни и своевременная вакцинация. Особое внимание на методы профилактики стоит обратить те, кто находится в группе риска, это люди с хроническими заболеваниями органов дыхания — бронхиальной астмой, бронхитом или ХОБЛ.