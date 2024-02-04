Третья за сутки воскресенья смертельная авария произошла на тюменской трассе

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
По предварительным данным, 62-летний водитель Chevrolet при обгоне МАЗа врезался в него. От удара МАЗ отбросило на едущий по встречной полосе КамАЗ.
В аварии погиб водитель Chevrolet, водители большегрузов с тяжелыми травмами были госпитализированы.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем на федеральной трассе Тюмень — Омск произошли два жутких ДТП — в Ишимском и Голышмановском районах. В авариях погибли два человека.