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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

На тюменской трассе в ДТП в грузовиками погиб 62-летний водитель Chevrolet

Третья за сутки воскресенья смертельная авария произошла на тюменской трассе

4 февраля 2024, 12:36
Фото: ГИБДД

На тюменской трассе в ДТП в грузовиками погиб 62-летний водитель Chevrolet

Трагедия случилась на региональной автодороге Вагай — Аромашево. На 216-м километре трассы столкнулись два грузовика и легковой авто Chevrolet Lanos.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, 62-летний водитель Chevrolet при обгоне МАЗа врезался в него. От удара МАЗ отбросило на едущий по встречной полосе КамАЗ.

В аварии погиб водитель Chevrolet, водители большегрузов с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем на федеральной трассе Тюмень — Омск произошли два жутких ДТП — в Ишимском и Голышмановском районах. В авариях погибли два человека.

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