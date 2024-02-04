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Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за смертельного ДТП

Участок трассы Тюмень — Омск закрыли для транспорта из-за смертельного ДТП

4 февраля 2024, 08:08
Фото: 1MI

Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за смертельного ДТП

Участок федеральной трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе полностью перекрыли из-за аварии с летальным исходом. Трагедия случилась на 319-м километре автодороги.
Сюжет
ДТП
Фото: Противопожарная служба ТО

В 25-ти километра от города Игрима большегруз врезался в Niva. От удара внедорожник отбросило на другой грузовик. В аварии погибла пассажирка Niva, водитель авто получил травмы.

По информации ГИБДД по Тюменской области, движение на 319-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в настоящее время затруднено в обе стороны. Образовалась пробка протяженностью несколько километров.

На место ДТП для координации работы сил и средств выехали начальник МО МВД России «Ишимский» Роман Валерьев, руководитель межмуниципальной Госавтоинспекции Виктор Ларионов.

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