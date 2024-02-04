Участок трассы Тюмень — Омск закрыли для транспорта из-за смертельного ДТП

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Published Сегодня, 08:08
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В 25-ти километра от города Игрима большегруз врезался в Niva. От удара внедорожник отбросило на другой грузовик. В аварии погибла пассажирка Niva, водитель авто получил травмы.
По информации ГИБДД по Тюменской области, движение на 319-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в настоящее время затруднено в обе стороны. Образовалась пробка протяженностью несколько километров.
На место ДТП для координации работы сил и средств выехали начальник МО МВД России «Ишимский» Роман Валерьев, руководитель межмуниципальной Госавтоинспекции Виктор Ларионов.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером в Тюмени на объездной дороге произошла массовая авария по вине нетрезвого водителя. В ДТП травмы получили два человека.