nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Врачи тюменского Медгорода предотвратили развитие рака у пациентки

Врачи тюменского Медгорода прооперировали тюменку с сотней полипов

4 февраля 2024, 07:12
Фото: 1MI

Врачи тюменского Медгорода предотвратили развитие рака у пациентки

Хирурги тюменского «Медицинского города» спасли 28-летнюю пациентку с редким заболеванием — множественными доброкачественными опухолями двенадцатиперстной кишки.

Специалисты успешно удалили тюменке лапароскопическим методом часть поврежденного органа, сохранив при этом его функции. Тем самым медки предотвратили развитие злокачественного процесса.

«Несвоевременное хирургическое лечение приводит к неизбежной злокачественной трансформации аденом толстой кишки», — пояснил заведующий отделением Евгений Франк.

Спустя четыре дня после операции девушка была выписана из больницы и переведена на амбулаторное лечение.

Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских врачей размер среднего заработка превышает общероссийский показатель. В среднем медики зарабатывают в месяц 113,3 тысячи рублей.

Читайте также:
На тюменских трассах дежурят полицейские. Что случилось?Тюменцы не могут вылететь из Москвы в РощиноЗарплаты тюменских медиков превысили 113 тысяч рублей
#Общество#Касается каждого#Валентина Бурнашева#Врачи#Новости тюмени#Операция#Рак#Опухоль
Подпишитесь
Много заболевших: тюменские школы закрывают на карантин на неделю
2 февраля, 06:09
«Месяц будет жестким»: тюменский астролог предсказала непростой февраль
2 февраля, 07:49
Тест «Отгадай героя»: какие мультфильмы смотрели тюменцы в СССР
2 февраля, 06:37
На Тюмень надвигаются сильные снегопады и штормовой ветер
2 февраля, 09:15
«Вы слишком обнаглевшие!»: таксист высказал недовольство тюменскими пассажирами
2 февраля, 09:25
«Я был глубоко поражен!»: проктолог рассказал о необычных находках внутри тюменцев
2 февраля, 10:09