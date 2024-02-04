Врачи тюменского Медгорода прооперировали тюменку с сотней полипов

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Специалисты успешно удалили тюменке лапароскопическим методом часть поврежденного органа, сохранив при этом его функции. Тем самым медки предотвратили развитие злокачественного процесса.
«Несвоевременное хирургическое лечение приводит к неизбежной злокачественной трансформации аденом толстой кишки», — пояснил заведующий отделением Евгений Франк.
Спустя четыре дня после операции девушка была выписана из больницы и переведена на амбулаторное лечение.
Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских врачей размер среднего заработка превышает общероссийский показатель. В среднем медики зарабатывают в месяц 113,3 тысячи рублей.