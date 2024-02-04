Из тюменских аптек исчез важный препарат для астматиков

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
По информации Росздравнадзора по Тюменской области, поставки лекарственного препарата «Вентолин» французской компании «Глаксо Вэллком Продакшен» в гражданский оборот осуществляются регулярно. Последняя партия «Вентолина» была привезена на российский рынок в апреле 2023 года, а «Сальбутамола» (международное непатентованное наименование «Вентолина») — 24 января 2024 года.
«Лекарственный препарат „Сальбутамол“ имеется в достаточном количестве в аптеках Тюменской области. Данные препараты отпускаются по рецепту врача, в том числе под торговым наименованием „Вентолин“», — сообщили 72.RU в региональном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Ранее «Наш Город» писал, что из тюменских аптек исчез популярный лекарственный препарат от повторного инфаркта «Эффиент» (прасугрел) производства американской фармкомпании Eli Lilly. По словам фармацевтов, информации о том, когда поступит лекарство в область пока нет.