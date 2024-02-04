Из тюменских аптек исчез важный препарат для астматиков

Ранее «Наш Город» писал, что из тюменских аптек исчез популярный лекарственный препарат от повторного инфаркта «Эффиент» (прасугрел) производства американской фармкомпании Eli Lilly. По словам фармацевтов, информации о том, когда поступит лекарство в область пока нет.