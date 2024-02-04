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Из тюменских аптек пропал препарат для астматиков

Из тюменских аптек исчез важный препарат для астматиков

4 февраля 2024, 07:52
Фото: 1MI

Из тюменских аптек пропал препарат для астматиков

В Тюменской области из аптек пропал важный препарат для астматиков — лекарственное средство «Вентолин». Медикамент применяют для борьбы с приступами астмы. О дефиците лекарства сообщили горожане.

По информации Росздравнадзора по Тюменской области, поставки лекарственного препарата «Вентолин» французской компании «Глаксо Вэллком Продакшен» в гражданский оборот осуществляются регулярно. Последняя партия «Вентолина» была привезена на российский рынок в апреле 2023 года, а «Сальбутамола» (международное непатентованное наименование «Вентолина») — 24 января 2024 года.

«Лекарственный препарат „Сальбутамол“ имеется в достаточном количестве в аптеках Тюменской области. Данные препараты отпускаются по рецепту врача, в том числе под торговым наименованием „Вентолин“», — сообщили 72.RU в региональном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Ранее «Наш Город» писал, что из тюменских аптек исчез популярный лекарственный препарат от повторного инфаркта «Эффиент» (прасугрел) производства американской фармкомпании Eli Lilly. По словам фармацевтов, информации о том, когда поступит лекарство в область пока нет.

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