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Published Сегодня, 04:23

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Updated Сегодня, 04:25

Из-за пьяного тюменца в массовой аварии пострадали 2 человека

В Тюмени пьяный водитель устроил массовую аварию. Есть пострадавшие

4 февраля 2024, 04:23
Фото: ГИБДД

Из-за пьяного тюменца в массовой аварии пострадали 2 человека

Массовая авария с участием четырех авто произошла в субботу, 3 февраля, по вине нетрезвого 45-летнего водителя Opel.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

На окружной дороге в районе пересечения с проездом Воронинские горки автовладелец на Opel врезался в стоящую ГАЗель. От удара последнюю отбросило на Kia, а Opel — на маршрутный автобус без пассажиров.

В дорожно-транспортном происшествии травмы получили водители Opel и ГАЗели. Показания алкотестера у виновника аварии составили 0,91 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что возвращался с работы.

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