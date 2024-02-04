В Тюмени пьяный водитель устроил массовую аварию. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
На окружной дороге в районе пересечения с проездом Воронинские горки автовладелец на Opel врезался в стоящую ГАЗель. От удара последнюю отбросило на Kia, а Opel — на маршрутный автобус без пассажиров.
В дорожно-транспортном происшествии травмы получили водители Opel и ГАЗели. Показания алкотестера у виновника аварии составили 0,91 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что возвращался с работы.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу утром на 300-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень водитель Lada врезался в ограждение проезжей части. Он получил тяжелые травмы.