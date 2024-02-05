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Тюменский пенсионер 10 лет зарабатывает на ненужных вещах

Пенсионер из Тюмени сделал бизнес на ненужных вещах

5 февраля 2024, 04:11
Фото: 1MI

Тюменский пенсионер 10 лет зарабатывает на ненужных вещах

Житель Тюмени Абиль собирает отправленные «на утилизацию» вещи, приводит их в порядок, после чего продает. В его торговой точке можно найти все — от гаечного ключа до пленочного фотоаппарата.

По словам мужчины, идея собирать ненужные вещи родилась случайно. Мужчина всю жизнь работал пожарным, в 45 лет ушел на пенсию. Долгое время не мог найти работу, но случайно встретил дедушку, который предложил купить вещи из его гаража и торговать ими. Так и начался путь бизнесмена.

Район, на котором торгует Абиль, состоит из пансионатов, частных домов и стареньких пятиэтажек. Первое время мужчина занимался торговлей один, но позже появились сотрудники — в силу пожилого возраста они также не могли найти себе работу. Помощники помогают разложить товар, собираются его сбором в конце рабочего дня.

«Я стараюсь для людей. Каждого работника одеваю и кормлю. Даю продукты домой: хлеб, молоко, мясо. Горячее для сотрудников готовлю дома у себя. На это уходит около тысячи рублей. Если они дома будут сидеть и ничего не делать, кто будет их одевать и обувать? Лучше, чем воровать идти, так пусть работают», — рассказал Абиль 72.RU.

Когда о базаре узнали местные жители, то стали приносить ненужные вещи. К примеру, бабушка свой старенький самовар продала мужчине за 500 рублей, но на барахолке его продают уже за 1 тысячу. По словам Абиля, за день барахолку посещают до 70 человек.

«Для меня это прибавка к пенсии. У меня ипотека, я плачу ее уже 15 лет. Мне нравится в этой работе общение с людьми. Когда я общаюсь — я живу», — отметил Абиль.

За 10 лет работы барахолки без происшествий тоже не обошлось — обворовывали и машину с товаром, были и штрафы за торговлю в несанкционированном месте. Но останавливаться Абиль не собирается.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени выставил на Авито за 5 миллионов рублей 500-рублевую купюру со «счастливыми» цифрами 049999.

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