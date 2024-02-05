Пенсионер из Тюмени сделал бизнес на ненужных вещах

По словам мужчины, идея собирать ненужные вещи родилась случайно. Мужчина всю жизнь работал пожарным, в 45 лет ушел на пенсию. Долгое время не мог найти работу, но случайно встретил дедушку, который предложил купить вещи из его гаража и торговать ими. Так и начался путь бизнесмена.