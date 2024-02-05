Пенсионер из Тюмени сделал бизнес на ненужных вещах

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
По словам мужчины, идея собирать ненужные вещи родилась случайно. Мужчина всю жизнь работал пожарным, в 45 лет ушел на пенсию. Долгое время не мог найти работу, но случайно встретил дедушку, который предложил купить вещи из его гаража и торговать ими. Так и начался путь бизнесмена.
Район, на котором торгует Абиль, состоит из пансионатов, частных домов и стареньких пятиэтажек. Первое время мужчина занимался торговлей один, но позже появились сотрудники — в силу пожилого возраста они также не могли найти себе работу. Помощники помогают разложить товар, собираются его сбором в конце рабочего дня.
«Я стараюсь для людей. Каждого работника одеваю и кормлю. Даю продукты домой: хлеб, молоко, мясо. Горячее для сотрудников готовлю дома у себя. На это уходит около тысячи рублей. Если они дома будут сидеть и ничего не делать, кто будет их одевать и обувать? Лучше, чем воровать идти, так пусть работают», — рассказал Абиль 72.RU.
Когда о базаре узнали местные жители, то стали приносить ненужные вещи. К примеру, бабушка свой старенький самовар продала мужчине за 500 рублей, но на барахолке его продают уже за 1 тысячу. По словам Абиля, за день барахолку посещают до 70 человек.
«Для меня это прибавка к пенсии. У меня ипотека, я плачу ее уже 15 лет. Мне нравится в этой работе общение с людьми. Когда я общаюсь — я живу», — отметил Абиль.
За 10 лет работы барахолки без происшествий тоже не обошлось — обворовывали и машину с товаром, были и штрафы за торговлю в несанкционированном месте. Но останавливаться Абиль не собирается.
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