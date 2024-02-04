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В Тюмени скончалась старейшая кошка в России

В Тюмени скончалась старейшая кошка страны. Ей было 32 года

4 февраля 2024, 16:10
Фото: 1MI

В Тюмени скончалась старейшая кошка в России

В Тюмени 2 февраля в приюте «Кошки из Alice» скончалась старейшая кошечка России Ульяна. Ей было 32 года. По словам хозяйки приюта Марины Рейдаленко, у Ульяны отказали почки.
Фото: Кошки из Alice
«Ушла на радугу наша старая кошечка Ульяна. Тяжело мне писать такие посты о потере любимых животных, потеря каждый раз таких старичков это очень нелегко. Покойся с миром, моя любимая Ульяшка. Я не скажу, что ты пожила плохо. Ты была идеальной кошкой. Беги по радуге, малышка, теперь тебе не больно, теперь ты дома — вокруг зелёные сады и зелёная травка, щебечут птицы и ты приласкана», — написала хозяйка приюта в сообществе ВКонтакте.

И сообщила, что 3 февраля кошечки из приюта «помянули» Ульяну — им купили колбаски.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в марте 2023 года скончался один из старейших котов России — Дашун. Котику было 26 лет, в последнее время у него были проблемы с глазами и лапками. Правда, Дашун успел оставить потомство — всех котят хозяйка раздала в добрые руки.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Кошки
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