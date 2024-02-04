В Тюмени скончалась старейшая кошка страны. Ей было 32 года

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
«Ушла на радугу наша старая кошечка Ульяна. Тяжело мне писать такие посты о потере любимых животных, потеря каждый раз таких старичков это очень нелегко. Покойся с миром, моя любимая Ульяшка. Я не скажу, что ты пожила плохо. Ты была идеальной кошкой. Беги по радуге, малышка, теперь тебе не больно, теперь ты дома — вокруг зелёные сады и зелёная травка, щебечут птицы и ты приласкана», — написала хозяйка приюта в сообществе ВКонтакте.
И сообщила, что 3 февраля кошечки из приюта «помянули» Ульяну — им купили колбаски.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в марте 2023 года скончался один из старейших котов России — Дашун. Котику было 26 лет, в последнее время у него были проблемы с глазами и лапками. Правда, Дашун успел оставить потомство — всех котят хозяйка раздала в добрые руки.