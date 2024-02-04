В Тюмени скончалась старейшая кошка страны. Ей было 32 года

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в марте 2023 года скончался один из старейших котов России — Дашун. Котику было 26 лет, в последнее время у него были проблемы с глазами и лапками. Правда, Дашун успел оставить потомство — всех котят хозяйка раздала в добрые руки.