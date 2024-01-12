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Published Сегодня, 06:49

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Тюменец продает «счастливую купюру» за пять миллионов рублей

В Тюмени продают «счастливую купюру» за пять миллионов рублей

12 января 2024, 06:49
Фото: 1MI

Тюменец продает «счастливую купюру» за пять миллионов рублей

За солидную сумму на продажу выставлена обычная на вид банкнота номиналом 500 рублей. Продавец объяснил, по какой причине стоимость купюры настолько завышена.

На сайте объявлений «Авито» продается «Счастливый билет». Именно так назвал 500-рублевую купюру продавец.

За банкноту тюменец просит 4 миллиона 999 тысяч 999 рублей. Аналогичные «красивые» цифры расположены на самой банкноте, но от себя продавец добавил еще одну девятку.

Фото: Авито
«Продам счастливую денежную купюру с красивыми цифрами и значимыми буквами „ЗП“ как заработная плата», — указано в описании.

Стоит отметить, что этот продавец — не единственный, кто предлагает купить «счастливую купюру» за внушительную сумму. Правда, другие тюменцы просят гораздо меньше за банкноту, приносящую удачу.

Например, в Тюмени также продаются «купюры с красивыми номерами» номиналом 100 рублей. Их можно купить всего за 200 тысяч рублей.

Фото: Авито
«Счастливый номеp нa удачу. Число 8 символизирует стремлениe к новым достижениям, уверенность в своих силаx и власть над обстоятельствами. Это кармическое число. Если человеку постоянно встречается этa цифра, он может быть уверен, что его прошлые усилия будут вскоре вознаграждены. Восьмерка олицетворяет изобилие, доходы и финансовую независимость», — описывает купюру продавец.

Есть и другие методы, к которым прибегают тюменцы, чтобы поправить свое финансовое положение. Например, они сдают в аренду своих котов и рыбу.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменской деревне сдают в аренду коттедж за 500 тысяч рублей в сутки. Дом расположен на берегу озера и окружен лесом.

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