В Тюмени продают «счастливую купюру» за пять миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
На сайте объявлений «Авито» продается «Счастливый билет». Именно так назвал 500-рублевую купюру продавец.
За банкноту тюменец просит 4 миллиона 999 тысяч 999 рублей. Аналогичные «красивые» цифры расположены на самой банкноте, но от себя продавец добавил еще одну девятку.
«Продам счастливую денежную купюру с красивыми цифрами и значимыми буквами „ЗП“ как заработная плата», — указано в описании.
Стоит отметить, что этот продавец — не единственный, кто предлагает купить «счастливую купюру» за внушительную сумму. Правда, другие тюменцы просят гораздо меньше за банкноту, приносящую удачу.
Например, в Тюмени также продаются «купюры с красивыми номерами» номиналом 100 рублей. Их можно купить всего за 200 тысяч рублей.
«Счастливый номеp нa удачу. Число 8 символизирует стремлениe к новым достижениям, уверенность в своих силаx и власть над обстоятельствами. Это кармическое число. Если человеку постоянно встречается этa цифра, он может быть уверен, что его прошлые усилия будут вскоре вознаграждены. Восьмерка олицетворяет изобилие, доходы и финансовую независимость», — описывает купюру продавец.
Есть и другие методы, к которым прибегают тюменцы, чтобы поправить свое финансовое положение. Например, они сдают в аренду своих котов и рыбу.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменской деревне сдают в аренду коттедж за 500 тысяч рублей в сутки. Дом расположен на берегу озера и окружен лесом.