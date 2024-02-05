Каждый тюменец хранит на банковском счете более 275 тысяч рублей накоплений

Лидерами рейтинга являются Москва и Санкт-Петербург, где на каждого жителя приходится в среднем 1,4 миллиона рублей и около 700 тысяч рублей. Также в десятке рейтинга регионов по объему банковских вкладов физических лиц — Ямало-Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый житель хранит на счете 473 тысячи рублей и Югра, где на каждого жителя приходится 405,7 тысяч рублей. Они занимают 5 и 9 места рейтинга соответственно.