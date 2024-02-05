Каждый тюменец хранит на банковском счете более 275 тысяч рублей накоплений

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Лидерами рейтинга являются Москва и Санкт-Петербург, где на каждого жителя приходится в среднем 1,4 миллиона рублей и около 700 тысяч рублей. Также в десятке рейтинга регионов по объему банковских вкладов физических лиц — Ямало-Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый житель хранит на счете 473 тысячи рублей и Югра, где на каждого жителя приходится 405,7 тысяч рублей. Они занимают 5 и 9 места рейтинга соответственно.
Еще один регион УрФО, Свердловская область, расположился на 15 месте с показателем 304 тысячи рублей. Челябинская и Курганская область занимают 42 и 72 места соответственно — жителям этих регионов удалось накопить 214 тысяч и 145 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени четверть сотрудников компаний намерены сменить работу в этом году. 50% из них не устраивает заработная плата, 25% хотят карьерного роста, 14% хотят уволиться из-за плохих отношений с руководством.