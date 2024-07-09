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Переломы

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Июль
Может вам ухо сломать? В Тюмени появились профессиональные «ломатели ушей»
В Тюмени на одном из сайтов объявлений появились предложения услуги по профессиональному перелому ушей. Стоимость варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.
9 июля, 07:55
Февраль
Адвокат рассказал, что грозит азербайджанцам, жестоко избившим бизнесменов в Тюмени
Адвокат сообщил, что грозит вымогателям-азербайджанцам, избившим бизнесменов в Тюмени. Бандиты с особой жестокостью избивали беззащитных мужчин.
5 февраля, 16:04
Ноябрь 2023
В Тюмени первокласснику сломали позвоночник из-за смеха
9 ноября 2023, 20:00

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