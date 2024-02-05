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Некомплект в правоохранительных органах Тюменской области достигает 50%.

В Тюменском УМВД не досчитались половины сотрудников

5 февраля 2024, 10:31
Фото: 1MI
Некомплект в правоохранительных органах Тюменской области достигает 50%.

В Тюменской области не хватает 50% сотрудников УМВД

Источник «Нашего города» в правоохранительной системе сообщил о том, что в некоторых отделах силовых ведомств нехватка сотрудников достиг критической отметки. Так в некоторых подразделениях некомплект составляет уже 50%.
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Полиция

По данным инсайдера, проблема с кадрами обострилась в этом году, однако предпосылки к этому виднелись и ранее.

«В некоторых подразделениях некомплект достигает 50%. При том значительная часть сотрудников занимается только бюрократией, которая по закону, необходима. Не хотят идти работать люди. А причиной тому низкая зарплата и огромный объем работы», — говорит инсайдер.

О дефиците кадров в регионе говорит и губернатор Тюменской области Александр Моор, он отмечает, что решением проблемы отчасти может стать трансформация системы образования и строительства межвузовского кампуса.

Отметим, что в Тюменской области в 2024 году на 4% выросло число преступлений — до 24,5 тысячи эпизодов. При том только 53,1% из них были раскрыты.

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«Наш город» подробно рассказывал о состоянии преступности в регионе и и явлениях, которые провоцируют тюменцев нарушать закон.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Полиция#Кадры#Кадровый состав#Алиса Вернер
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