В Тюменском УМВД не досчитались половины сотрудников

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По данным инсайдера, проблема с кадрами обострилась в этом году, однако предпосылки к этому виднелись и ранее.
«В некоторых подразделениях некомплект достигает 50%. При том значительная часть сотрудников занимается только бюрократией, которая по закону, необходима. Не хотят идти работать люди. А причиной тому низкая зарплата и огромный объем работы», — говорит инсайдер.
О дефиците кадров в регионе говорит и губернатор Тюменской области Александр Моор, он отмечает, что решением проблемы отчасти может стать трансформация системы образования и строительства межвузовского кампуса.
Отметим, что в Тюменской области в 2024 году на 4% выросло число преступлений — до 24,5 тысячи эпизодов. При том только 53,1% из них были раскрыты.
«Наш город» подробно рассказывал о состоянии преступности в регионе и и явлениях, которые провоцируют тюменцев нарушать закон.