ЧП в Зареке: группа мужчин устроила перестрелку во дворе дома

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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«Муравленко 9. Сегодня в 10 утра. Услышали звуки выстрелов и посмотрели запись. Все было, как в страшном кино», — сообщили очевидцы.
На размещенных видеокадрах видно, как группа мужчин пытается остановить черную иномарку. У одного из них в руках предмет, похожий на пистолет. Правда, попытки безуспешны — водитель авто уезжает, повредив при этом припаркованный во дворе дома автомобиль.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 30 января во время охоты один из ее участников случайно выстрелил в своего приятеля. От полученной травмы пострадавший скончался на месте ЧП. По данному факту возбуждено уголовное дело.