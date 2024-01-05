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В Тюмени неизвестные устроили стрельбу из пистолетов во дворе жилого дома

ЧП в Зареке: группа мужчин устроила перестрелку во дворе дома

5 января 2024, 08:40
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестные устроили стрельбу из пистолетов во дворе жилого дома

В Тюмени утром в пятницу, 5 января, произошла потасовка во дворе одного из домов по улице Муравленко.
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Полиция
Видео: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС
«Муравленко 9. Сегодня в 10 утра. Услышали звуки выстрелов и посмотрели запись. Все было, как в страшном кино», — сообщили очевидцы.

На размещенных видеокадрах видно, как группа мужчин пытается остановить черную иномарку. У одного из них в руках предмет, похожий на пистолет. Правда, попытки безуспешны — водитель авто уезжает, повредив при этом припаркованный во дворе дома автомобиль.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 30 января во время охоты один из ее участников случайно выстрелил в своего приятеля. От полученной травмы пострадавший скончался на месте ЧП. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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