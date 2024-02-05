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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

В Тюменской области растет число тяжких преступлений.

«Ходи и оглядывайся»: почему в Тюменской области растет уровень преступности?

5 февраля 2024, 08:23
Фото: 1MI
В Тюменской области растет число тяжких преступлений.

В Тюменской области растет число тяжких преступлений

По итогам прошлого года преступность в регионе выросла на 4%. Эксперты связывают это явление с непростой экономической ситуацией, политической обстановкой и низким уровнем раскрываемости преступлений.

Преступления стали совершать чаще

А прокуратуре Тюменской области, подводя итоги 2023 года отметили, что в регионе было совершено 24,5 тысячи преступлений. При том этот показатель на 4% превышает прошлогодний. Помимо увеличения общего числа правонарушений, вырвали и показатели по отдельным категориям, так на 27,5% выросло число особо тяжких преступлений.

Вдобавок на 5,8% больше было выявлено преступлений, совершенных против половой неприкосновенности и половой свободы личности. На 9% чаще фиксировались нарушения ПДД, которые повлекли смерть человека. Также на 16,2% вырос показатель налоговых преступлений, на 39,3% — преступлений, связанных с реализацией национальных и федеральных проектов. При том лишь 53,1% преступлений было раскрыто.

Источник редакции в правоохранительных органах связывает низкий показатель раскрываемости с дефицитом кадров в силовых структурах.

«В некоторых подразделениях некомплект достигает 50%. При том значительная часть сот рудников занимается только бюрократией, которая по закону, необходима. Правоохранители физически не успевают качественно заниматься каждым преступлением», — говорит инсайдер.

К тому же силовые структуры в 2023 году затронули серьезные кадровые перестановки. Так, например, в прокуратуре региона произошло 2 новых назначения — прокуратуру Тюменского района возглавил Денис Коротаев, а руководителем Ялуторовской межрайонной прокуратуры стал Денис Тамашакин. Также сменился и глава региональной УМВД Леонид Коломиец, он, как говорилось в официальном заявлении, ушел на пенсию и его место позже занял Александр Смирнов.

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Негативные тенденции

Однако, если смотреть на ситуацию с преступность в регионе масштабнее, то стоит вспомнить 2017 год, когда Тюменская область попала в топ-10 криминальных регионов страны, заняв седьмую строчку рейтинга. После этого также прошла мощная кадровая перестановка в силовых структурах, которая, отчасти, показала свою результативность.

«Перестановки тех лет были связаны также с конфликтами между ведомствами и с окончанием срока службы глав силовых структур. Вполне очевидно, что новых руководителей должны были показать особенно результативными, чтобы они вызывали у общественности доверия и стали мессиями, спасшими Тюменскую область. Так и произошло», — говорит политолог Максим Дерябин.

Так в 2020 году прокуратура впервые за долгое время отчиталась о снижении показателя преступности на 7,1% В 2021 году в Тюменской области уровень преступности снизился на 2,4%, а в 2022 еще на 2,4%.

Однако та же статистика говорит о том, что в 2022 году число убийств возросло более чем на 17%, число преступлений против половой неприкосновенности — на 5,5%, число разбоев — на 4,4%. В 2023 также выросло число тяжких преступлений. Инсайдеры говорят о том, что общая статистика не до конца объективна, а потому важно обращать внимание на конкретные категории.

«Дело в том, что статистика очень легко регулируется. Смотрите, у нас есть, например, закладчик, который в городе сделал 20 кладов. Что могут сделать правоохранители: вменить ему 20 эпизодов преступления и себе в копилку положить 20 раскрытых преступлений или же объединить все эти эпизоды в одно преступление и тем самым снизить число преступлений по распространению наркотиков. Также это работает и с другими преступлениями. Все зависит от поставленной задачи», — говорит инсайдер.

Исходя из этого можно заметить, что в последние несколько лет стабильно растет процент тяжких и особо тяжких преступлений, несмотря на кажущиеся спады преступности.

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Почему тюменцы решаются на преступления?

Криминалисты многие годы пытаются выяснить, почему люди решаются на преступления, однако единого ответа на этот вопрос пока нет. Психолог Петр Зосимов и экономист Ирина Меняйлова составили свой список причин, которые толкают тюменцев на правонарушения.

Так эксперты отмечают влияние на рост преступности экономической ситуации.

«Сейчас у нас, так называемый, период застоя. Мы видим, что люди беднеют, что они откладывают деньги и готовятся к „черному дню“, который ожидается продолжительным. Такое волнение вполне может способствовать росту преступности», — говорит Меняйлова.

Также влияние может оказывать и общая тенденция к отсутствию общественного осуждения преступников, а в некоторых случаях и одобрение подобной деятельности.

«Сейчас люди могут оправдать убийство. Люди говорят, мол, довели, заставили. Стерлось понимание того, что значит отнять жизнь. Аналогичная ситуация и с другими преступлениями. Я виду возрождение образа Робина Гуда, доброго разбойника, который нарушает закон, но во благо. Однако сейчас это благо или нужда крайне субъективна и люди стали забывать о существовании жестких рамок закона», — говорит Зосимов.

Также на преступность, по мнению специалистов, могла повлиять и общемировая политическая напряженность. Люди стали чаще делить людей, территорию и вещи на «свои» и чужие» и применять для борьбы за «свое» весьма агрессивные методы борьбы.

«Например, человек считает, что мигранты находятся на „его“ земле и он может себе позволить насилие в их сторону, которое запрещено рамками закона», — говорит психолог.

Сейчас для того, чтобы нормализовать ситуацию, по мнению специалистов, необходимо поднять показатель раскрываемости преступлений для чего необходимо закрыть кадровый дефицит. Также важно проводить работу с населением и повышать уровень комфорта жителей, что в купе снизит вероятность свершения преступления конкретным гражданином.

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