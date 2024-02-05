«Ходи и оглядывайся»: почему в Тюменской области растет уровень преступности?

Однако та же статистика говорит о том, что в 2022 году число убийств возросло более чем на 17%, число преступлений против половой неприкосновенности — на 5,5%, число разбоев — на 4,4%. В 2023 также выросло число тяжких преступлений. Инсайдеры говорят о том, что общая статистика не до конца объективна, а потому важно обращать внимание на конкретные категории.