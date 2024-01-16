Ходить и оборачиваться: в Тюменской области стремительно растет уровень преступности

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В регионе замечен рост количества особо тяжких преступлений, их стало больше на 27,5%. Такая тенденция наметилась в том числе и из-за увеличения на 26,9% выявленных наркопреступлений.
«Больше на 5,8% выявлено преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. На 11,7% больше преступлений совершено иностранными гражданами и лицами без гражданства», — отметили в прокуратуре.
При этом на 3,6% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на 2,8% — совершенных ранее судимыми людьми, на 10,6% — людьми в состоянии алкогольного опьянения и на 28% — людьми в состоянии наркотического опьянения.
На 9% увеличилось количество аварий с причинением смерти по неосторожности, но ДТП, связанных с повторным «пьяным» вождением, стало на 27,4% меньше.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец едва не убил своего брата во время пьяной ссоры. Пострадавшего доставили в больницу с ножевым ранением в шею.