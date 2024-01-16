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Updated Сегодня, 08:18

В Тюменской области вырос уровень преступности

Ходить и оборачиваться: в Тюменской области стремительно растет уровень преступности

16 января 2024, 08:16
Фото: 1MI

В Тюменской области вырос уровень преступности

В 2023 году было совершено 24.5 тысячи преступлений, 53,1% из них были раскрыты. О состоянии преступности в ушедшем году рассказали в прокуратуре Тюменской области.

В регионе замечен рост количества особо тяжких преступлений, их стало больше на 27,5%. Такая тенденция наметилась в том числе и из-за увеличения на 26,9% выявленных наркопреступлений.

«Больше на 5,8% выявлено преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. На 11,7% больше преступлений совершено иностранными гражданами и лицами без гражданства», — отметили в прокуратуре.

При этом на 3,6% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на 2,8% — совершенных ранее судимыми людьми, на 10,6% — людьми в состоянии алкогольного опьянения и на 28% — людьми в состоянии наркотического опьянения.

На 9% увеличилось количество аварий с причинением смерти по неосторожности, но ДТП, связанных с повторным «пьяным» вождением, стало на 27,4% меньше.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец едва не убил своего брата во время пьяной ссоры. Пострадавшего доставили в больницу с ножевым ранением в шею.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Преступление#Статистика#Преступления#Преступность#Любовь Селезнева
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