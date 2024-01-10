Мигрантов-участников тюменской перестрелки объявили в федеральный розыск

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Представители СУ СК РФ по Тюменской области рассказали журналистам «Вести. Дежурная часть», что в результате стрельбы один из мужчин получил ранение в плечо, пострадавшего госпитализировали.
«Также в ходе покушения на убийство ранение получил знакомый потерпевшего 1986 года рождения. По подозрению в совершении покушения на убийство задержан мужчина. Остальные лица, причастные к совершению преступления, объявлены в федеральный розыск. Принимаются меры к их задержанию», — пояснили в Следственном комитете.
Следователи уточнили, что участниками конфликта стали уроженцы одной из республик Закавказья. В их квартирах прошли обыски.
Подробностями перестрелки также делились местные жители, они опубликовали видео с места происшествия.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске подростки развлекают себя стрельбой из игрушечного оружия по машинам. Родителей хулиганов пока не удалось найти.