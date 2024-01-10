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Участники перестрелки в Тюмени объявлены в федеральный розыск

Мигрантов-участников тюменской перестрелки объявили в федеральный розыск

10 января 2024, 08:32
Фото: 1MI

Участники перестрелки в Тюмени объявлены в федеральный розыск

Утром 5 января возле одного из домов на улице Муравленко произошла перестрелка. В ходе разборок были ранены люди.

Представители СУ СК РФ по Тюменской области рассказали журналистам «Вести. Дежурная часть», что в результате стрельбы один из мужчин получил ранение в плечо, пострадавшего госпитализировали.

«Также в ходе покушения на убийство ранение получил знакомый потерпевшего 1986 года рождения. По подозрению в совершении покушения на убийство задержан мужчина. Остальные лица, причастные к совершению преступления, объявлены в федеральный розыск. Принимаются меры к их задержанию», — пояснили в Следственном комитете.

Следователи уточнили, что участниками конфликта стали уроженцы одной из республик Закавказья. В их квартирах прошли обыски.

Подробностями перестрелки также делились местные жители, они опубликовали видео с места происшествия.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске подростки развлекают себя стрельбой из игрушечного оружия по машинам. Родителей хулиганов пока не удалось найти.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Розыск#Стрельба#Федеральный розыск#Конфликты#Любовь Селезнева
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