В Тобольске подростки стреляют из игрушечного оружия по машинам

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Один из очевидцев рассказал о случае, когда он проезжал мимо дома №31а и подросток вышел на улицу и начал стрелять по его машине из пневматического оружия. Он попытался найти родителей ребенка, но в доме никого не было. В то время как он стучал в дверь, подросток только ходил возле нее, безнаказанно игнорируя его просьбы. Соседи подтвердили, что эти подростки всегда так поступают, пишет «КП-Тюмень».
Полиция уже занимается этой ситуацией и выяснила, что подросток действительно играл с игрушечными пульками. Инспектор по делам несовершеннолетних провел профилактическую беседу с подростком и его родителями. Пока что в полицию не поступало никаких заявлений о повреждении имущества от этих действий.