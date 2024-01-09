В Тобольске подростки стреляют из игрушечного оружия по машинам

Один из очевидцев рассказал о случае, когда он проезжал мимо дома №31а и подросток вышел на улицу и начал стрелять по его машине из пневматического оружия. Он попытался найти родителей ребенка, но в доме никого не было. В то время как он стучал в дверь, подросток только ходил возле нее, безнаказанно игнорируя его просьбы. Соседи подтвердили, что эти подростки всегда так поступают, пишет «КП-Тюмень».