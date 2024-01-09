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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

В Тобольске подростки стреляют из игрушечного оружия по машинам

9 января 2024, 10:44
Жители многоэтажного дома в городе Тобольске возмущены поведением подростков, которые бегают по улицам и стреляют из оружия по проезжающим машинам.

Один из очевидцев рассказал о случае, когда он проезжал мимо дома №31а и подросток вышел на улицу и начал стрелять по его машине из пневматического оружия. Он попытался найти родителей ребенка, но в доме никого не было. В то время как он стучал в дверь, подросток только ходил возле нее, безнаказанно игнорируя его просьбы. Соседи подтвердили, что эти подростки всегда так поступают, пишет «КП-Тюмень».

Полиция уже занимается этой ситуацией и выяснила, что подросток действительно играл с игрушечными пульками. Инспектор по делам несовершеннолетних провел профилактическую беседу с подростком и его родителями. Пока что в полицию не поступало никаких заявлений о повреждении имущества от этих действий.

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