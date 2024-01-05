Генерал Бастрыкин заинтересовался перестрелкой в тюменском дворе

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Руководитель ведомства поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по данному факту. По данным Следственного комитета, причиной ЧП стал конфликт между мигрантами. Один из участников потасовки получил ранения и был доставлен в ОКБ № 2. От госпитализации он отказался.
Ранее «Наш Город» писал, что ЧП произошло сегодня утром во дворе дома по улице Муравленко, 9. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения.