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Генерал Бастрыкин заинтересовался перестрелкой в тюменском дворе

Генерал Бастрыкин заинтересовался перестрелкой в тюменском дворе

5 января 2024, 16:01
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался утренней перестрелкой на улице Муравленко. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Руководитель ведомства поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по данному факту. По данным Следственного комитета, причиной ЧП стал конфликт между мигрантами. Один из участников потасовки получил ранения и был доставлен в ОКБ № 2. От госпитализации он отказался.

Ранее «Наш Город» писал, что ЧП произошло сегодня утром во дворе дома по улице Муравленко, 9. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения.

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