Генерал Бастрыкин заинтересовался перестрелкой в тюменском дворе

Руководитель ведомства поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по данному факту. По данным Следственного комитета, причиной ЧП стал конфликт между мигрантами. Один из участников потасовки получил ранения и был доставлен в ОКБ № 2. От госпитализации он отказался.