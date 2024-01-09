Глава СКР Бастрыкин запросил доклад по факту избиения в Тюмени ветерана СВО

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
О происшествии стало известно сегодня, 9 января, из социальных сетей. Произошло оно в Тюмени — в микрорайоне Тарманы на улице Малышева.
«Толпа хулиганов в ходе словесного конфликта, произошедшего из-за того, что мужчина сделал замечание шумной компании, избила ветерана боевых действий, участвовавшего в СВО, и оставила его на улице без сознания. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка», — пояснили в ведомстве.
По словам местных жителей, такие потасовки в их микрорайоне стали уже обыденными. При этом полиция никаких мер по наведению порядка здесь не принимает.