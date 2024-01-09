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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Глава СКР Бастрыкин запросил доклад по факту избиения в Тюмени ветерана СВО

Глава СКР Бастрыкин запросил доклад по факту избиения в Тюмени ветерана СВО

9 января 2024, 13:06
Фото: 1MI
Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту избиения неизвестными участника СВО в Тюмени. Об этом сообщили в информационном центре федерального ведомства.

О происшествии стало известно сегодня, 9 января, из социальных сетей. Произошло оно в Тюмени — в микрорайоне Тарманы на улице Малышева.

«Толпа хулиганов в ходе словесного конфликта, произошедшего из-за того, что мужчина сделал замечание шумной компании, избила ветерана боевых действий, участвовавшего в СВО, и оставила его на улице без сознания. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка», — пояснили в ведомстве.

По словам местных жителей, такие потасовки в их микрорайоне стали уже обыденными. При этом полиция никаких мер по наведению порядка здесь не принимает.

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#Общество#Ирина Швецова#Бастрыкин Александр#СВО#Участники СВО
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